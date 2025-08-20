Schools Holiday: పాఠశాల పిల్లలకు మరో గుడ్ న్యూస్.. రేపు ఈ ప్రాంతాలలో అన్ని స్కూల్స్ కి సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!

School Holiday Tomorrow
ఆగస్టు నెలలో సెలవలపైన సెలవులు వస్తూ ఉన్నాయి. ఇప్పటికే ఈనెల దాదాపు 6 నుంచి ఏడు సెలవులు రాగా.. వర్షాల వల్ల కూడా కొన్ని ప్రాంతాలలో మరిన్ని సెలవులు వస్తూ వచ్చాయి. ఇక ఇప్పుడు ఆగస్టు 21న కూడా కొన్ని ప్రాంతాలలో కొన్ని కారణాలవల్ల సెలవులు ప్రకటించారు.
ఆగస్టు నెలలో సెలవులు వెలువై.. కురుస్తున్నాయి.. ఒకటి పోతే ఇంకొక కారణం వల్ల సెలవలు వస్తూనే ఉన్నాయి. ఇప్పటికే పలు పండగల వల్ల ఆగస్టు నెలలో సెలవులు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.
ఇక వచ్చేవారం కూడా వినాయక చవితి వల్ల సెలవు రానంది. ఈ క్రమంలో.. కొన్ని ప్రదేశాలలో ఆగస్టు 21న కూడా స్కూల్స్ కి సెలవులు ప్రకటించారు.
నోయిడాలో రేపు.. 21 ఆగస్ట్ 2025, గురువారం..గురు ద్రోణాచార్య మేళా సందర్భంగా పాఠశాలకు సెలవు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. ఈ పండుగ ప్రాంతీయ ఉత్సవం కావడంతో పాఠశాలలు మూసివేయబడతాయి.
ఇక మరోపక్క.. మహారాష్ట్రలో భారీ వర్షాలు.. తుపాను హెచ్చరికల కారణంగా పలు జిల్లాల్లో పాఠశాలలు మూసివేయబడినాయి. నగరాల్లో ఇంకా అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. ముఖ్యంగా థానే, పాల్ఘర్, పన్వెల్, రాయ్గడ వంటి ప్రాంతాలలో, పాఠశాలలు సెలవు ఉంటాయి.
పైన చెప్పిన సమాచారం మాకు ప్రస్తుతం అందిన వివరాలతో రాసినది. విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు అధికారిక ప్రకటన కోసం వారి పాఠశాల యజమాన్యంతో సంప్రదించడం మంచిది.