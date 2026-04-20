  • Bank Holidays 2026: రేపు మంగళవారం ఆ ఒక్క రాష్ట్రంలో మాత్రమే బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకంటే?

Bank Holidays 2026: రేపు మంగళవారం ఆ ఒక్క రాష్ట్రంలో మాత్రమే బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకంటే?

Bank Holidays: బ్యాంక్ కస్టమర్లకు అలర్ట్. మీరు బ్యాంక్ పనుల కోసం సిద్ధమవుతున్నారా..? రేపు  మీకు బ్యాంకులో పని ఉందా..? ఒకవేళ ఉంటే ముందుగా మీరు బ్యాంకులకు వెళ్లే ముందు అసలు సెలవు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. దీంతో, ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఆర్థిక లావాదేవీలను ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. అయితే రేపు  మంగళవారం అనగా ఏప్రిల్ 21న ఏ రాష్ట్రంలో బ్యాంకుకు సెలవు ఉందనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 
రేపు గరియా పూజ కారణంగా కేవలం త్రిపుర రాష్ట్రంలో మాత్రమే బ్యాంకులు క్లోజ్ ఉంటాయి. గరియా పూజ అనేది త్రిపురలో ఒక ముఖ్యమైన పండుగ. ఈ పండుగ పంట, శ్రేయస్సు, ఆనందంతో ముడిపడి ఉంటుంది. ఈ పండుగ సమయంలో ప్రజలు మంచి పంట కోసం ప్రార్థిస్తూ గరియా దేవుడిని పూజిస్తారు.   

గ్రామాలలో సాంప్రదాయ నృత్యాలు, పాటలు మరియు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. ఇది ఒక స్థానిక పండుగ, అందుకే కేవలం త్రిపురలో మాత్రమే బ్యాంకులు మూసివేయబడ్డాయి. ఆర్‌బీఐ జాబితా ప్రకారం అన్ని ప్రైవేట్ మరియు ప్రభుత్వ బ్యాంకులు కేవలం త్రిపుర రాష్ట్రంలో మాత్రమే మూసివేయబడతాయి. మిగతా అన్ని రాష్ట్రాలలో బ్యాంకులు తెరిచి ఉంటాయి.  

రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రతి ఏడాది బ్యాంకు సెలవుల క్యాలెండర్ జారీ చేస్తుంది. అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించి నెల వారీగా ఉండే సెలవుల లిస్ట్ వెల్లడిస్తుంది. అయితే, ఆర్బీఐ ఆమోదించిన బ్యాంకు సెలవులు దేశవ్యాప్తంగా చూసుకుంటే రాష్ట్రాల వారీగా వేరువేరుగా ఉంటాయి. స్థానిక పండుగలు, జయంతి, వార్షికోత్సవం సహా ఇతర ఉత్సవాల సందర్భంగా బ్యాంకులకు స్థానికంగా సెలవు ఇస్తారు.   

అయితే, ఈ సెలవుల్లో నెట్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ, మొబైల్ యాప్స్, ఏటీఎం విత్‌డ్రాల వంటి డిజిటల్ సేవలన్నీ ఎప్పటిలాగే అందుబాటులో ఉంటాయి. బ్యాంకులు మూసి ఉన్నా వీటి ద్వారా ప్రజలు తమ ఆర్థిక లావాదేవీలు యథాప్రకారం నిర్వహించుకోవచ్చు.  

భారీ మొత్తంలో నగదు డిపాజిట్, విత్‌డ్రా చేయాలనుకునే వారు లేదా తప్పనిసరిగా బ్యాంకు బ్రాంచ్‌కు వెళ్లాల్సిన పని ఉన్నవారు సెలవుల జాబితాను ఒకసారి సరిచూసుకోవడం మంచిది. కాబట్టి పెద్ద లావాదేవీల విషయంలో బ్యాంకు సెలవులకు అనుగుణంగా.. వినియోగదారులు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఎలాంటి ఇబ్బందీ ఉండదు.  

Tomorrow Bank Holiday Tomorrow April 21 Bank Holiday Bank Holidays 2026 April 21 Bank Bundh Bank Holidays Alert April Bank holidays

