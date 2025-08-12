Bank Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడ తెలుసా?

Tomorrow August 13th All Banks Holiday For Patriot Day: ఉద్యోగులు, బ్యాంకు వినియోగదారులకు గుడ్న్యూస్. బ్యాంకు వినియోగదారులకు.. ఉద్యోగులకు అలర్ట్. ఇప్పటికే రెండు సార్లు సెలవులు రాగా.. రేపు అకస్మాత్తుగా బ్యాంకులకు సెలవు లభించనుంది. ఇంతకీ ఎందుకు సెలవు లభించిందో తెలుసా? ఎక్కడ? ఎందుకు? సెలవు ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం.
బ్యాంకు వినియోగదారులు, ఉద్యోగులకు అలర్ట్. రాఖీ పండుగ, ఆదివారం సెలవుల తర్వాత మళ్లీ అకస్మాత్తుగా సెలవు లభించింది. ఆగస్టు 13వ తేదీ బుధవారం బ్యాంకులకు సెలవు వచ్చింది. ఇంతకీ ఎందుకు సెలవు వచ్చిందో తెలుసా?
భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ సెలవుల క్యాలెండర్ విడుదల చేస్తుంది. జాతీయ పండుగలు, సంప్రదాయ పండుగలకు సెలవులు ప్రకటిస్తుంది. అయితే కొన్ని ప్రాంతాలవారీగా.. పలు ప్రత్యేకతల పరిస్థితుల్లో ఆయా ప్రాంతాల్లో సెలవు లభించింది.
ఆగస్టు 13వ తేదీన బ్యాంకులకు సెలవు వచ్చింది. ఈ సెలవు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్తోపాటు దేశంలోని ఏ ప్రాంతాల్లో లేదు. కేవలం మణిపూర్లోని ఇంఫాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు వచ్చింది. బ్యాంకు ఉద్యోగులకు ఆ ప్రాంతంలో సెలవు ఇచ్చారు.
బ్యాంకు ఉద్యోగులకు జాతీయవ్యాప్తంగా కాకుండా కేవలం ఇంఫాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు వచ్చింది. ఆగస్టు 13వ తేదీన పాట్రియట్ డేగా నిర్వహిస్తుంటారు. అక్కడ ఈ దినోత్సవం ఘనంగా నిర్వహిస్తుంటారు.
ఇంఫాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు ఇస్తుంటారు. అంతేకాకుండా అక్కడ స్థానికంగా పబ్లిక్ హలీడేగా పరిగణిస్తారు. ఆర్బీఐ స్థానికంగా సెలవు కూడా ఇస్తుంటుంది. స్థానికంగా బ్యాంకులకు ఆర్బీఐ మినహాయింపు ఇస్తుంది. అందులో భాగంగా ఇఫాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు వచ్చింది.