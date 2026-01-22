English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bank Holiday: బ్యాంకింగ్ సేవలు నిలిపివేత..! రేపు బ్యాంక్ హాలిడే వెనుక అసలు కారణం ఇదే..!

Tomorrow Bank Holiday News : సాధారణంగా బ్యాంకులకు ఆర్‌బీఐ (RBI) జారీ చేసిన తెలుగులో ఉంటాయి. వీటితో పాటు కొన్ని స్థానిక పండుగల ఆధారంగా కూడా ఆయా బ్యాంకు బ్రాంచ్‌లు బంద్ ఉంటాయి. అయితే ప్రతి రెండో, నాలుగో శనివారంతో పాటు ఆదివారం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకులకు సెలవులు ఉంటాయి. అయితే రేపు శుక్రవారం రోజు బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి. ప్రధానంగా ఎక్కడ ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో రేపు బంద్ ఉంటాయి ? కారణం ఏంటి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
1 /7

 బ్యాంకులు బంద్ (Banks Closed) ఉన్నప్పుడు వాటి సేవలు నిలిచిపోతాయి. అందుకే ముందుగానే ఖాతాదారులు బ్యాంకులు బందు ఉన్నాయా? లేదా? చెక్ చేసుకుని బ్రాంచీలకు వెళ్లాలి. లేకపోతే బ్యాంకు సేవలో ఇబ్బందులు పడతారు. రేపు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కొన్ని బ్యాంకు బ్రాంచీలకు సెలవులు ఉండనున్నాయి.   

2 /7

 సాధారణంగా ఆర్‌బీఐ జారీ చేసిన బ్యాంకుల సెలవులు వర్తిస్తాయి. కొన్ని పండుగలతో పాటు ప్రత్యేక దినాలు కూడా దీనికి కారణం. అయితే వీటితో పాటు ప్రతి రెండో, నాలుగో శనివారాలతో పాటు ఆదివారాలు కూడా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకు బ్రాంచులు పనిచేయవు.  

3 /7

 అయితే రేపు జనవరి 23వ తేదీ శుక్రవారం రోజు బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి. నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి, సరస్వతీ పూజ అంటే శ్రీ పంచమి, వసంత పంచమి అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో పశ్చిమ బెంగాల్, ఒడిశా, త్రిపుర వంటి ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు బంద్ ఉందని ఉన్నాయి.  

4 /7

 వసంత పంచమి అంటే సరస్వతి పూజ నిర్వహిస్తారు. ఆరోజు అక్షరాభ్యాసం వంటి పూజలు కూడా చేసుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆరోజు ఆయా బ్రాంచ్ లో బ్యాంకులు బంద్‌ ఉండనున్నాయి. ఇక ఆ మరుసటి రోజు నాలుగో శనివారం జనవరి 24 రానుంది ఆరోజు కూడా బ్యాంకు బ్రాంచీలు బంద్ ఉంటాయి.  

5 /7

 దీంతో పాటు జనవరి 25వ తేదీ ఆదివారం. ఆ మరుసటి రోజు 26 రిపబ్లిక్ డే కూడా సెలవులు రానున్నాయి. అయితే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బ్యాంకు ఉద్యోగులు జనవరి 25వ తేదీ సమ్మెబాట పట్టనున్నారు. ఎందుకంటే వారికి ఐదు రోజుల పని దినాలు అమలు చేయాలని వారు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఆర్జీ పెట్టుకున్నారు.   

6 /7

 ఐదు రోజుల పని దినాలు అమలు చేయడం కోసం వీరు సమ్మె బాట పట్టనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అన్ని ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులతో పాటు కొన్ని ప్రైవేటు సెక్టార్ బ్యాంకులు కూడా సమ్మె చేయనున్నారు. ఈ రోజుల్లో బ్యాంకు సేవలో నిలిచిపోతాయి. ఖాతాదారులు ముందుగానే ఈ విషయాన్ని తెలుసుకొని బ్యాంకులకు వెళ్లాలి.  

7 /7

 అయితే బ్యాంకులు బ్రాంచీలు బంద్‌ ఉన్నా కానీ థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఏటీఎం సేవలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. దీంతో పాటు ఏటీఎం, నెట్ బ్యాంకింగ్ సేవలు కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు. చెక్కు క్లియరెన్స్ పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు విత్ డ్రా లేదా డిపాజిట్ చేయాలంటే మాత్రం బ్యాంకులకు వెళ్లాల్సిందే..

Tomorrow Bank Holiday Bank Holiday Tomorrow India January 23 Bank Holiday Banks Closed Today India RBI Bank Holiday list

