Bank Holiday Tomorrow: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎక్కడ? ఎందుకో తెలుసా?

Tomorrow Banks Holiday On December 5th In Jammu And Kashmir: బ్యాంకు ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. బ్యాంకుల వినియోగదారులకు భారీ అలర్ట్‌. రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించారు. ఉన్నఫళంగా బ్యాంకులకు సెలవు ఎందుకు ప్రకటించారో తెలుసుకుందాం. బ్యాంకు వినియోగదారులు ఈ వివరాలు మీకోసమే.
సెలవుల విషయమై ముందే తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. ముఖ్యంగా బ్యాంకులకు సంబంధించి సెలవు ఎప్పుడనేది తెలుసుకుంటే బ్యాంకు లావాదేవీలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. ఈ క్రమంలోనే డిసెంబర్‌ 5వ తేదీన శుక్రవారం సెలవు లభించింది. ఎందుకు? ఎక్కడ? అనే వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

డిసెంబర్‌లో సెలవుల పరంపర ప్రారంభమైంది. బ్యాంకు ఉద్యోగులకు శుభవార్త. రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించారు. సోమవారం డిసెంబర్‌ 5వ తేదీన అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు ఇచ్చారు. అయితే ఇది దేశవ్యాప్తంగా కాదు కేవలం జమ్మూ కశ్మీర్‌లో బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది.

కశ్మీర్‌ (షేర్‌ ఈ కశ్మీర్‌) అని జమ్మూకశ్మీర్‌ ప్రజలు పిలుచుకునే షేక్‌ అబ్దుల్లా జయంతి రేపు. ఆయన జమ్మూ కశ్మీర్‌ ప్రధానమంత్రిగా పని చేశారు. భారత్‌లో కలవకముందు జమ్మూ కశ్మీర్‌ ప్రాంతం స్వతంత్ర రాజ్యంగా ఉన్న విషయం తెలిసిందే. ఆ సమయంలో షేక్‌ అబ్దుల్లా ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. అనంతరం జమ్మూ కశ్మీర్‌ ముఖ్యమంత్రిగా కూడా షేక్‌ అబ్దుల్లా పనిచేశారు.

నాటి మహారాజ హరిసింగ్‌ పాలనకు వ్యతిరేకంగా షేక్‌ అబ్దుల్లా పోరాటం చేశారు. ఆయన పోరాటం వలన కూడా జమ్మూ కశ్మీర్‌ ప్రాంతంలో భారతదేశంలో కలిసింది. షేక్‌ అబ్దుల్లా కుటుంబం గొప్ప రాజకీయ వారసత్వం కలిగి ఉంది.

జమ్మూ కశ్మీర్‌ రాష్ట్రంగా ఉన్న సమయంలో షేక్‌ అబ్దుల్లా జయంతి పబ్లిక్‌ హలీడేగా ఉండేది. కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం, రాష్ట్రంగా జమ్మూ కశ్మీర్‌ రెండు ముక్కలు కావడంతో షేక్‌ అబ్దుల్లా జయంతికి అధికారిక సెలవు లేదు. సెలవు ప్రకటించినా.. ప్రకటించకపోయినా షేక్‌ అబ్దుల్లా ప్రజల గుండెల్లో ఉన్నాడని ముఖ్యమంత్రి ఒమర్‌ అబ్దుల్లా తెలిపారు. ఒమర్‌ అబ్దుల్లా కూడా షేక్‌ అబ్దుల్లా కుటుంబమే.

Bank Holiday Employees Bank Customers Jammu and Kashmir Tomorrow Bank Holiday Sheikh Abdullah Banks Close Bank Holidays in Telangana

