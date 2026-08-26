/Tomorrow Holiday For Telangana:రేపు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సెలవు ప్రకటిస్తూ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ.. ఎవరెవరికి వర్తిస్తుందో తెలుసా?

Tomorrow Holiday For Telangana:రేపు తెలంగాణలో ప్రత్యేక సెలవుపై అధికారికంగా ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి. ఆగస్టు 27న సెలవు ఎందుకు ప్రకటించారు? ఈ సెలవు వెనుక కారణం ఏమిటి? రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సెలవు ఉంటుందా? ఏ సంస్థలకు ఈ సెలవు వర్తిస్తుంది? ఈ ప్రత్యేక సెలవుకు బదులుగా మరో రోజు పని దినంగా ఉంటుందా? వంటి వివరాలను తెలుసుకోవాలంటే ఈ పూర్తి కథనం చదవండి.
తెలంగాణలో రేపు అంటే ఆగస్టు 27న ప్రత్యేక సెలవు ప్రకటించారు. అయితే ఈ సెలవు రాష్ట్రంలోని అందరికీ వర్తించదు. ముఖ్యంగా న్యాయ వ్యవస్థకు సంబంధించిన సంస్థలకు మాత్రమే ఈ ప్రత్యేక సెలవు వర్తిస్తుంది. దీనికి సంబంధించి తెలంగాణ హైకోర్టు అధికారికంగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
ఆగస్టు 27, గురువారం రోజున తెలంగాణ హైకోర్టుకు ప్రత్యేక సెలవు ఉంటుంది. హైకోర్టుతో పాటు దాని పరిపాలనా నియంత్రణలో ఉన్న కొన్ని న్యాయ సంస్థలకు కూడా ఈ సెలవు వర్తిస్తుంది. తెలంగాణ స్టేట్ జ్యుడీషియల్ అకాడమీ, తెలంగాణ స్టేట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ, హైకోర్టు లీగల్ సర్వీసెస్ కమిటీ, హైకోర్టు ఆర్బిట్రేషన్ అండ్ మీడియేషన్ సెంటర్ కూడా ఈ సెలవు పరిధిలోకి వస్తాయి. అంతేకాదు, తెలంగాణలోని జిల్లా న్యాయవ్యవస్థకు కూడా ఆగస్టు 27న ప్రత్యేక సెలవు ప్రకటించారు. జిల్లా కోర్టులతో పాటు రాష్ట్రంలోని అన్ని ట్రిబ్యునళ్లు, లేబర్ కోర్టులకు కూడా ఈ సెలవు వర్తిస్తుంది. దీంతో ఈ సంస్థల్లో సాధారణ న్యాయ కార్యకలాపాలు ఆ రోజు ఉండవు.
అయితే ఈ సెలవుకు బదులుగా మరో రోజు కోర్టులు పనిచేయనున్నాయి. 2026 డిసెంబర్ 19వ తేదీ శనివారం రోజును తెలంగాణ హైకోర్టు వర్కింగ్ శనివారంగా ప్రకటించింది. అంటే ఆ రోజున సాధారణంగా సెలవు ఉండాల్సి ఉన్నప్పటికీ కోర్టు కార్యకలాపాలు కొనసాగుతాయి.
ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ఆగస్టు 27న తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, పాఠశాలలు, కాలేజీలు లేదా ప్రైవేట్ సంస్థలకు సాధారణ సెలవు ప్రకటించినట్లు కాదు. ఈ ప్రత్యేక సెలవు ప్రధానంగా హైకోర్టు, జిల్లా న్యాయస్థానాలు, ట్రిబ్యునళ్లు, లేబర్ కోర్టులు మరియు సంబంధిత న్యాయ సంస్థలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది.
కాబట్టి ఆగస్టు 27న తెలంగాణలో అందరికీ సెలవు ఉందని భావించకూడదు. మీ కార్యాలయం లేదా విద్యాసంస్థకు సెలవు ఉందో లేదో సంబంధిత సంస్థ నుంచి తెలుసుకోవడం మంచిది. న్యాయ శాఖకు సంబంధించిన వారు మాత్రం ఈ ప్రత్యేక సెలవు ఉత్తర్వులను గమనించాలి.