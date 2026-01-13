English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bank Holidays 2026: బిగ్ అలర్ట్.. జనవరి 14 భోగి పండుగ రోజున బ్యాంకులకు సెలవు ఉందా..? లేదా..?

Bank Holidays: మీకు రేపు బ్యాంకులో పని ఉందా..? ఒకవేళ ఉంటే ముందుగా మీరు బ్యాంకులకు వెళ్లే ముందు అసలు సెలవు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. రేపు భోగి పండుగ కాబట్టి బ్యాంకులు పని చేస్తాయా..? లేదా..? అనే సందేహం చాలా మంది వినియోగదారుల్లో ఉంటుంది. అయితే రేపు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు ఓపెన్‌లో ఉంటాయా..? లేదంటే బ్యాంక్ హాలిడే ఉంటుందా..? అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రతి ఏడాది బ్యాంకు సెలవుల క్యాలెండర్ జారీ చేస్తుంది. అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించి నెల వారీగా ఉండే సెలవుల లిస్ట్ వెల్లడిస్తుంది. అయితే, ఆర్బీఐ ఆమోదించిన బ్యాంకు సెలవులు దేశవ్యాప్తంగా చూసుకుంటే రాష్ట్రాల వారీగా వేరు వేరుగా ఉంటాయి. స్థానిక పండుగలు, జయంతి, వార్షికోత్సవం సహా ఇతర ఉత్సవాల సందర్భంగా బ్యాంకులకు స్థానికంగా సెలవు ఇస్తారు. 

సాధారణంగా బ్యాంకులకు అన్ని ఆదివారాలు, రెండో, నాలుగో శనివారం సాధారణ సెలవు ఉంటుంది. వీటితో పాటుగా ముఖ్యమైన పండుగలు, జన్మదినాలు, ఉత్సవాల సమయంలో సెలవు ఇస్తారు. ఇలా రాష్ట్రాల వారీగా బ్యాంకు సెలవులు మారుతుంటాయి.

అయితే రేపు భోగి పండుగ సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు ఓపెన్‌లోనే ఉంటాయి. కాబట్టి వినియోగదారులు బ్యాంకులో ఏదైనా లావాదేవీలా పని ఉంటే వెళ్లవచ్చు. కేవలం కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే రేపు బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి.  

జనవరి 14వ తేదీ బుధవారం రోజున భోగి పండుగ, మఘ్ బిహూ ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని గుజరాత్, ఒడిశా, అసోం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది. మిగతా రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు యధావిధిగా నడవనున్నాయి. 

బ్యాంకులు మూసి ఉన్నప్పటికీ కస్టమర్లకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా డిజిటల్ సేవలు కొనసాగుతాయి. దీంతో యధావిధిగా మీ బ్యాంకింగ్ పనులు చేసుకోవచ్చు. NEFT, RTGS ట్రాన్స్‌ఫర్‌లు, ఆన్‌లైన్ బిల్లు చెల్లింపులు, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఏటీఎం సేవలు, కార్డు సేవలు ఇవన్నీ అందుబాటులో ఉంటాయి.   

