National Mobile Alert: కేంద్రం భారీ అలర్ట్‌.. రేపు ఒకేసారి మోగనున్న మొబైల్‌ ఫోన్లు

Tomorrow National Mobile Alert On May 2nd: దేశ ప్రజలందరికీ అలర్ట్. రేపు ఏ సమయంలోనైనా మొబైల్ ఫోన్లకు అలర్ట్ సందేశం రానుంది. ఈ సమయంలో ఎవరూ కూడా కంగారపడరాదని ప్రభుత్వం సూచించింది. దేశ ప్రజలకు అలర్ట్పై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. అత్యవసర అలర్ట్కు సంబంధించి వివరాలు ఇవే!
రేపు మొబైల్ ఫోన్ వినియోగదారులకు బిగ్ అలర్ట్. అందరి మొబైల్ ఫోన్లలకు భారీ అలర్ట్ సందేశం రానుంది. వైబ్రేషన్తో ఫోన్ షేక్ అయినట్లు ఆ సందేశం వస్తుంది. అది చూసి ఎవరూ కూడా కంగారుపడాల్సిన అవసరం లేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం జారీ చేస్తున్న అలర్ట్ మెసేజ్ అది.
జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో రేపు దేశవ్యాప్తంగా సెల్ బ్రాడ్కాస్ట్ అలర్ట్ వ్యవస్థ పరీక్షను చేపట్టనున్నారు. ప్రజలకు మొబైల్ ఫోన్లలో ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ నోటిఫికేషన్ గట్టి శబ్దం లేదా వైబ్రేషన్తో రావచ్చు. దేశవ్యాప్తంగా అలర్ట్ వ్యవస్థ సమర్థతను పరీక్షించేందుకు ఈ సందేశాన్ని పంపిస్తున్నారు. రేపు ఏ సమయంలోనైనా ఒకసారి అందరి ఫోన్లలకు సందేశం వస్తుంది. ఆ సందేశం వచ్చిన సమయంలో ఎవరూ కంగారుపడకుండా ఉంటే చాలు.
అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని వేగంగా ప్రజలకు చేరవేయడం, అత్యవసర కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయడం కోసం ప్రత్యేకంగా మే 2వ తేదీన అలర్ట్ కార్యక్రమం చేపట్టారు.
రేపు దేశవ్యాప్తంగా ఫోన్లలో సైరన్ శబ్దం మోగనుంది. దేశవ్యాప్తంగా సెల్ బ్రాడ్కాస్ట్ అలర్ట్ సిస్టమ్ను పరీక్షించడంలో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమం చేపట్టింది. అప్రమత్తం చేసే సందేశం డిజాస్టర్స్ టైం (విపత్కర సమయం)లో కీలక సమాచారాన్ని చేరవేయడమే ఈ సిస్టమ్ ఉద్దేశమని అధికారులు వివరించారు.
అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఫోన్లకు పెద్ద శబ్దంతో కూడిన ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ వస్తుందని.. ఇది కేవలం వ్యవస్థ పనితీరును తనిఖీ చేయడానికి చేస్తున్న పరీక్ష మాత్రమేనని ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారులు తెలిపారు.
మొబైల్లో హెచ్చరిక శబ్దం వినిపించినా భయపడవద్దు ఇది టెస్ట్ అలర్ట్ మాత్రమేనని అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రజలు భయాందోళనలకు గురికావద్దని తెలంగాణ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ విజ్ఞప్తి చేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో రేపు సెల్ బ్రాడ్కాస్ట్ టెస్ట్ అలర్ట్ నిర్వహణ ఉదయం 11.15 నుంచి మ.12.15 వరకు మొబైల్ ఫోన్లకు వస్తాయని సమాచారం. మొబైల్లో బీప్ సౌండ్, వైబ్రేషన్తో నోటిఫికేషన్ వస్తుంది.