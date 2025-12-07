English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tomorrow public holiday: రేపు సోమవారం దేశం అంతటా పబ్లిక్ హాలిడే.. స్కూల్, కాలేజీలు అన్నిటికీ సెలవు.. కారణమేమిటంటే..!

Tomorrow public holiday: రేపు సోమవారం దేశం అంతటా పబ్లిక్ హాలిడే.. స్కూల్, కాలేజీలు అన్నిటికీ సెలవు.. కారణమేమిటంటే..!

Public holiday tomorrow : ఆదివారం అవ్వగానే సోమవారం స్కూల్లకు వెళ్లాలి అంటే ఎంతో మంది పిల్లలకు .. కొద్దిగా అసంతృప్తిగానే ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో సోమవారం సెలవు గాని వస్తే ఇక వారి ఆనందానికి అవధులు ఉండవు. ఈవారం అలానే రావడం గమనర్హం. మరి ఈ సోమవారం ఎక్కడెక్కడ పాఠశాలకు సెలవు ఉంది అనే విషయానికి వెళితే..
1 /5

వారంలో ఏ రోజు సెలవు వచ్చిన అంత ఆనందపడతామో లేదో తెలియదు కానీ..సోమవారం సెలవు వస్తే మాత్రం పెద్దవారి దగ్గర నుంచి చిన్న వారి వరకు.. అందరూ చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అవుతారు. 

2 /5

శనివారం, ఆదివారం రెండు రోజులు కూడా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీల దగ్గర నుంచి కొన్ని స్కూల్ల వరకు వీకెండ్ సెలవులు వస్తాయి అన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ రెండు రోజులు సెలవు అవ్వగానే సోమవారం ఆఫీస్ కి లేదా స్కూళ్లకు వెళ్లాలి అంటే.. అందరికీ బాధగానే ఉంటుంది.   

3 /5

ఈ క్రమంలో సోమవారం సెలవు వచ్చింది అంటే చాలు ప్రతి ఒక్కరు చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతారు. ఈ క్రమంలో రేపు సోమవారం పబ్లిక్ హాలిడే రావడంతో దేశంలోని ప్రజలంతా ఆనందంగా ఉన్నారు.   

4 /5

అయితే ఈ సెలవు మన ఇండియాలో కాదు.. అమెరికాలో..Feast of the Immaculate Conception of Mary.. అనే పండుగ క్రిస్మస్ నెలలో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. ఈరోజు.. అక్కడ ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి డిన్నర్ చేయడం, కేక్ కట్ చేసుకోవడం లాంటివి చేస్తారు.   

5 /5

ఒకరకంగా మనకు సంక్రాంతి లాగా అమెరికాలో ఈరోజును జరుపుకుంటారు. ఈ క్రమంలో రేపు యూఎస్ లో పబ్లిక్ హాలిడే ఉందనుంది.

