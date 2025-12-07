Tomorrow public holiday: రేపు సోమవారం దేశం అంతటా పబ్లిక్ హాలిడే.. స్కూల్, కాలేజీలు అన్నిటికీ సెలవు.. కారణమేమిటంటే..!

Public holiday tomorrow : ఆదివారం అవ్వగానే సోమవారం స్కూల్లకు వెళ్లాలి అంటే ఎంతో మంది పిల్లలకు .. కొద్దిగా అసంతృప్తిగానే ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో సోమవారం సెలవు గాని వస్తే ఇక వారి ఆనందానికి అవధులు ఉండవు. ఈవారం అలానే రావడం గమనర్హం. మరి ఈ సోమవారం ఎక్కడెక్కడ పాఠశాలకు సెలవు ఉంది అనే విషయానికి వెళితే..
వారంలో ఏ రోజు సెలవు వచ్చిన అంత ఆనందపడతామో లేదో తెలియదు కానీ..సోమవారం సెలవు వస్తే మాత్రం పెద్దవారి దగ్గర నుంచి చిన్న వారి వరకు.. అందరూ చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అవుతారు.
శనివారం, ఆదివారం రెండు రోజులు కూడా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీల దగ్గర నుంచి కొన్ని స్కూల్ల వరకు వీకెండ్ సెలవులు వస్తాయి అన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ రెండు రోజులు సెలవు అవ్వగానే సోమవారం ఆఫీస్ కి లేదా స్కూళ్లకు వెళ్లాలి అంటే.. అందరికీ బాధగానే ఉంటుంది.
ఈ క్రమంలో సోమవారం సెలవు వచ్చింది అంటే చాలు ప్రతి ఒక్కరు చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతారు. ఈ క్రమంలో రేపు సోమవారం పబ్లిక్ హాలిడే రావడంతో దేశంలోని ప్రజలంతా ఆనందంగా ఉన్నారు.
అయితే ఈ సెలవు మన ఇండియాలో కాదు.. అమెరికాలో..Feast of the Immaculate Conception of Mary.. అనే పండుగ క్రిస్మస్ నెలలో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. ఈరోజు.. అక్కడ ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి డిన్నర్ చేయడం, కేక్ కట్ చేసుకోవడం లాంటివి చేస్తారు.
ఒకరకంగా మనకు సంక్రాంతి లాగా అమెరికాలో ఈరోజును జరుపుకుంటారు. ఈ క్రమంలో రేపు యూఎస్ లో పబ్లిక్ హాలిడే ఉందనుంది.