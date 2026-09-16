/School Holiday: రేపు స్కూల్ పిల్లలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఉత్తర్వులు జారీ.. అక్కడ 4 రోజులు హాలిడేస్..!

School Holiday:సెప్టెంబర్ నెలలో విద్యార్థులకు వరుసగా పండుగ సెలవులు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు విశ్వకర్మ పూజ కూడా రావడంతో పలు రాష్ట్రాల్లోని పాఠశాలలు, కాలేజీలకు మరోసారి సెలవులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా పశ్చిమ బెంగాల్లో ఈ పండుగను ఎక్కువగా జరుపుకుంటారు. ఈ ఏడాది విశ్వకర్మ పూజకు ముందు, తర్వాత వారాంతపు సెలవులు ఉండటంతో విద్యార్థులకు నాలుగు రోజుల విరామం వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
ఈ ఏడాది విశ్వకర్మ పూజను సెప్టెంబర్ 17 లేదా 18న నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. పండుగ తేదీ ప్రాంతాన్ని బట్టి మారవచ్చు. తిథి, పూజకు అనుకూలమైన సమయాలను బట్టి కొన్ని ప్రాంతాల్లో సెప్టెంబర్ 17న, మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో సెప్టెంబర్ 18న పూజ నిర్వహించవచ్చు.
సెప్టెంబర్ 17 గురువారం, సెప్టెంబర్ 18 శుక్రవారం వస్తున్నాయి. ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 19 శనివారం, సెప్టెంబర్ 20 ఆదివారం ఉన్నాయి. దీంతో సెప్టెంబర్ 17 లేదా 18న సెలవు ప్రకటించే విద్యా సంస్థలకు వరుసగా నాలుగు రోజుల పాటు సెలవు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
పశ్చిమ బెంగాల్లో విశ్వకర్మ పూజను ప్రత్యేకంగా నిర్వహిస్తారు. అక్కడ పాఠశాలలు, కాలేజీలు, ఇతర విద్యా సంస్థలు తమ సెలవుల క్యాలెండర్ ప్రకారం నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. విశ్వకర్మ పూజను సెలవుగా ప్రకటించిన సంస్థలకు వారాంతంతో కలిపి నాలుగు రోజుల విరామం రావచ్చు.
అయితే ఇది దేశవ్యాప్తంగా అన్ని విద్యా సంస్థలకు వర్తించే సెలవు కాదు. ప్రతి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన అధికారిక సెలవుల జాబితాను నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే పాఠశాలలు, కాలేజీలు, యూనివర్సిటీలు తమ విద్యా క్యాలెండర్ ప్రకారం సెలవులను ప్రకటించవచ్చు. నాలుగు రోజుల సెలవు ఉంటుందని ముందుగానే భావించకుండా విద్యార్థులు తమ పాఠశాల లేదా కాలేజీ నుంచి వచ్చే అధికారిక ప్రకటనను పరిశీలించాలి. రాష్ట్ర విద్యాశాఖ విడుదల చేసే సెలవుల జాబితాను కూడా చూడటం మంచిది.
సెప్టెంబర్లో ఇప్పటికే జన్మాష్టమి, గణేశ్ పూజ వంటి పండుగల కారణంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో సెలవులు వచ్చాయి. ఇప్పుడు విశ్వకర్మ పూజ కూడా వారాంతానికి దగ్గరగా రావడంతో కొన్ని రాష్ట్రాల్లో విద్యార్థులకు మరింత పొడవైన విరామం లభించే అవకాశం ఉంది. అయితే ఖచ్చితమైన సెలవు తేదీలు మాత్రం ఆయా రాష్ట్రాలు, విద్యా సంస్థల నిర్ణయంపైనే ఆధారపడి ఉంటాయి.