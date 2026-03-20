School Holiday: రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు.. ఆ ఒక్క రాష్ట్రంలో తప్ప.. ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు జారీ!

School Holiday Tomorrow : నిన్న మార్చి 19న ఉగాది సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలకు సెలవులు ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా చాలా మంది విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఈరోజు శుక్రవారం రంజాన్ సెలవు ఉంటుందని భావించారు. కానీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రకారం ఈరోజు కాకుండా రేపు శనివారం రంజాన్ సెలవు ప్రకటించింది. దీంతో దేశంలోని చాలా రాష్ట్రాల్లో రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు ఉండనుంది.
ఈ నిర్ణయం కారణంగా విద్యార్థులు ఒకరోజు ఆలస్యంగా అయినా పండగను ఆనందంగా.. జరుపుకునే అవకాశం పొందుతున్నారు. ముఖ్యంగా వరుసగా రెండు రోజుల పాటు సెలవులు రావడంతో కుటుంబాలతో గడిపే సమయం పెరిగింది. పండుగ సందర్భంగా చాలా మంది తమ స్వగ్రామాలకు వెళ్లేందుకు కూడా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు.
అయితే ఈసారి ఒక ప్రత్యేక పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లో రేపు రంజాన్ జరుపుకుంటుండగా, కేరళలో మాత్రం పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. అక్కడ ఈరోజే రంజాన్ పండుగను జరుపుకుంటున్నారు. అందుకే కేరళలో ఈరోజే సెలవు ఇచ్చారు. అంటే మిగతా రాష్ట్రాల్లో రేపు సెలవు ఉంటే, కేరళలో మాత్రం ఈరోజే సెలవు అమలులోకి వచ్చింది.
దీంతో కేరళ తప్ప మిగతా అన్ని రాష్ట్రాల్లో రేపు స్కూళ్లు మూసివేయబడతాయి. ఈ విషయం గురించి ప్రభుత్వం అధికారిక ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేసింది. విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు ఈ విషయాన్ని గమనించి తమ షెడ్యూల్ను ప్లాన్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
రంజాన్ సాధారణంగా.. చంద్ర దర్శనంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇస్లామిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం పండుగలు చంద్రుడి కనిపించే తేదీ ఆధారంగా నిర్ణయించబడతాయి.
ఈ సంవత్సరం కేరళలో మాత్రమే గురువారం సాయంత్రం చంద్రుడు కనిపించడంతో అక్కడి మతపెద్దలు శుక్రవారం నుంచే కొత్త నెల ప్రారంభమైందని ప్రకటించారు. అందుకే కేరళలో ఈరోజే రంజాన్ జరుపుకుంటున్నారు. కానీ దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో చంద్రుడు కనిపించకపోవడంతో అక్కడ శనివారం రంజాన్ జరుపుకోవాలని నిర్ణయించారు.