English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • School Holiday: స్కూల్ పిల్లలకు మరో శుభవార్త.. రేపు కూడా సెలవు.. ఎక్కడెక్కడంటే..!

School Holiday: స్కూల్ పిల్లలకు మరో శుభవార్త.. రేపు కూడా సెలవు.. ఎక్కడెక్కడంటే..!

Schools Holiday 
స్కూల్లకు సెలవులు ఎప్పుడు వస్తాయో అంటూ ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు పిల్లలు. అందులో ఆదివారం అవ్వగానే సోమవారం సెలవు వచ్చింది అంతే వాళ్ళ ఆనందానికి అవధులు ఉండవు. ఈ క్రమంలో రేపు సోమవారం.. కొన్ని చోట్ల స్కూల్లకు సెలవు ఉందనుంది.. ఇంతకీ ఎక్కడెక్కడ అంటే..
 
1 /6

ఆదివారం అయిపోయాక సోమవారం స్కూల్ ఉందంటే పిల్లలకు కొంచెం నిరాశగా ఉంటుంది. అయితే ఈసారి మాత్రం కొన్ని చోట్ల పిల్లలకు డబుల్ ఆనందం కలిగే వార్త వచ్చింది. రేపు సోమవారం కూడా స్కూల్ పిల్లలకు సెలవు ప్రకటించారు.  

2 /6

సాధారణంగా స్కూల్ పిల్లలు సెలవులు వస్తే ముందురోజు నుంచే చాలా ఆనందంగా ఉంటారు. హోమ్‌వర్క్ గురించి టెన్షన్ ఉండదు, అలారం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఉదయం ఆలస్యంగా లేవచ్చు, టీవీ చూడొచ్చు.. బయట ఫ్రెండ్స్‌తో ఆడుకోవచ్చు. అందుకే స్కూల్ సెలవులు అంటే పిల్లలకు ఎంతో ఇష్టం.

3 /6

ఆదివారం సెలవు తర్వాత సోమవారం స్కూల్ ఉందంటే కొంతమంది పిల్లలు కాస్త బాధపడతారు. ఇంకా ఒక రోజు సెలవు ఉంటే బాగుండేది..అని అనుకుంటారు. అలాంటి పిల్లలకు ఇప్పుడు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్ వచ్చింది. రేపు సోమవారం కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్కూల్లు..కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించారు.  

4 /6

ఈ సెలవులు ప్రధానంగా జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రాంతాల్లో అమలులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా శ్రీనగర్‌తో పాటు పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్రస్తుతం తీవ్రమైన మంచు పడుతోంది. చలి ఎక్కువగా ఉండటంతో పాటు రోడ్లపై మంచు పేరుకుపోయింది. దీంతో విద్యార్థులు స్కూల్‌కు వెళ్లడం ప్రమాదకరంగా మారింది.

5 /6

ఈ పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యగా స్కూల్లు..కాలేజీలకు సెలవులు పొడిగించింది. రేపు సోమవారం కూడా విద్యాసంస్థలు మూసివేయాలని అధికారికంగా ప్రకటించారు. విద్యార్థుల భద్రతే ముఖ్యమని అధికారులు తెలిపారు.

6 /6

దీంతో ఇప్పటికే ఆదివారం సెలవు అయిపోతే రేపు స్కూల్ ఉందని బాధపడిన పిల్లలకు ఊహించని ఆనందం వచ్చింది. మరో రోజు సెలవు రావడంతో పిల్లలు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలను బయటకు పంపాల్సిన అవసరం లేకపోవడంతో ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

School Holiday tomorrow Monday School Holiday Student Holiday News School Closed Today School Closed Tomorrow Government School Holiday Announcement

Next Gallery

Star Heroine: 52 ఏళ్ల హీరోయిన్ వల్ల 2 గంటలు ట్రాఫిక్ జామ్.. తన షేప్స్ వల్లే ఇదంతా అంటూ..!