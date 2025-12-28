English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tomorrow school holiday: రేపు సోమవారం అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఎందుకంటే..!

School holiday : గతవారం క్రిస్మస్ సెలవు వచ్చి పిల్లలకు ఆనందోత్సాహం తెచ్చిపెట్టింది. ఇక వచ్చేవారం న్యూ ఇయర్ సెలవు రానుంది. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే చాలా ప్రదేశాలలో న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ మొదలైపోయాయి. ఇక ఈరోజు ఆదివారం కావడంతో రేపు సోమవారం స్కూల్ కి పోవాలి అనే బాధ కొంతమంది పిల్లల్లో ఉండగా.. ఇప్పుడు ఒక శుభవార్త వినిపిస్తోంది..
కేవలం మూడు రోజుల్లో న్యూ ఇయర్ సెలవు రానుంది. ఈ క్రమంలో ఈరోజు ఆదివారం కావడంతో.. రేపటి నుంచి న్యూ ఇయర్ సెలవు రాదానికి..మరో మూడు రోజుల పాటు పిల్లలు స్కూల్స్ కి వెళ్లాల్సి ఉంది

ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు కొంతమంది స్కూల్ పిల్లలకు మాత్రం శుభవార్త వినిపిస్తోంది. అదేమిటి అంటే మూడు రాష్ట్రాలలో ప్రభుత్వం రేపు సోమవారం కూడా సెలవు ప్రకటించింది. 

ఈ సెలవు అన్ని రాష్ట్రాలలో మాత్రం వర్తించదు. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో స్కూల్లు సాధారణంగానే జరగనున్నాయి. కానీ పంజాబ్, రాజస్థాన్, కేరళ రాష్ట్రాలలో మాత్రం సెలవులు ప్రకటించాయి ప్రభుత్వాలు. 

క్రిస్మస్ పండుగ నుంచి న్యూ ఇయర్ పండుగ వరకు ఈ మూడు రాష్ట్రాలలో సెలవులు ప్రకటించడం గమనర్హం. కేరళలో కొన్ని స్కూళ్లు మాత్రం రేపటి నుంచి న్యూ ఇయర్ వరకు సెలవులు ప్రకటించాయి. 

మొత్తానికి పిల్లలకు సోమవారం స్కూల్లకు సెలవులు రావడంతో.. తెగ ఆనందంలో ఉన్నారు. మరోపక్క తెలుగు రాష్ట్రాల పిల్లలు న్యూ ఇయర్ అయిన కొన్ని రోజులకే.. సెలవు సంక్రాంతి సెలవలపైన ఆశలు పెట్టుకోవాలని.

