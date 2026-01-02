English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tomorrow School Holiday: రేపు శనివారం అన్ని స్కూల్లకు, ఆఫీసులకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. కారణమేమిటంటే..!

Holiday Tomorrow : కొత్త సంవత్సరం మొదలైపోయింది. జనవరి 1తో 2026కు స్వాగతం పలికారు అందరూ. సాధారణంగా జనవరి 1ను.. చాలా మంది న్యూ ఇయర్ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. అయితే ఈ రోజు అన్ని చోట్ల అఫీషియల్ హాలిడే కాకపోయినా.. చాలా స్కూల్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా సెలవు ఇచ్చాయి. 
ఇక జనవరి 2 సాధారణ వర్కింగ్ డేగా కొనసాగుతోంది. చాలా ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఆఫీసులు, స్కూల్లు ఈ రోజు తెరిచే ఉన్నాయి. అయితే ఇదే సమయంలో జనవరి 3కు సంబంధించిన.. సెలవుల విషయమై చర్చ మొదలైంది. ప్రభుత్వం జనవరి 3, 2026న.. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆప్షనల్ హాలిడేగా ప్రకటించింది. దీంతో కొందరికి వరుసగా సెలవులు వచ్చే అవకాశం ఏర్పడింది.

జనవరి 3 శనివారం రోజున హజరత్ అలీ పుట్టినరోజును.. జరుపుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా ఉత్తర భారతదేశంలోని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో స్కూల్లు.. ఆఫీసులకు ఆప్షనల్ హాలిడే ప్రకటించారు. అయితే ఇది తప్పనిసరి సెలవు కాదు. స్కూల్ యాజమాన్యం లేదా ఆఫీస్ మేనేజ్‌మెంట్ నిర్ణయం మేరకు.. ఈ సెలవు ఉంటుంది. అందుకే కొన్ని చోట్ల సెలవు ఇస్తే, మరికొన్ని చోట్ల సాధారణంగా పని కొనసాగుతుంది.

ఈ ఆప్షనల్ హాలిడే పొందిన వారికి మరో లాభం కూడా ఉంది. ఎందుకంటే జనవరి 3 శనివారం తర్వాత వెంటనే జనవరి 4 ఆదివారం వస్తుంది. దీంతో శనివారం సెలవు తీసుకున్నవారికి వరుసగా రెండు రోజులు సెలవులు లభిస్తాయి. ఇది ఉద్యోగులు.. విద్యార్థులకు చిన్న బ్రేక్‌లా మారుతుంది.

అయితే తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణల్లో ఈ సెలవు ఉండే అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉంది. ఇక్కడ సాధారణంగా జనవరి 3ను వర్కింగ్ డేగా జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది.  కానీ ఉత్తర భారతదేశంలో మాత్రం కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఈ ఆప్షనల్ హాలిడే అమలు చేసే అవకాశం ఉందని సమాచారం.

మొత్తానికి.. కొత్త సంవత్సరం మొదటి వారంలోనే కొందరికి వరుసగా సెలవులు రావడం ఆనందంగా మారింది. అయితే సెలవులు ప్రాంతాన్ని బట్టి..ఆఫీస్ లేదా స్కూల్ పాలసీని బట్టి మారుతాయి. కాబట్టి ముందుగానే మీ కార్యాలయం లేదా స్కూల్ నుంచి స్పష్టత తెలుసుకోవడం మంచిదే.

