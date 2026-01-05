Tomorrow School Holiday: దేశవ్యాప్తంగా శీతాకాలపు చలిగాలులు పెరగడంతో పాటు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే ఉత్తర భారతదేశంలోని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే స్కూళ్లు, కొన్ని కాలేజీలకు సెలవులను ప్రకటించారు. అయితే రేపు అనగా జనవరి 6వ తేదీన దేశవ్యాప్తంగా ఏఏ రాష్ట్రాల్లో సెలవులు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చలి తీవ్రత పెరిగిన కారణంగా ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యానాథ్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. జనవరి 5 వరకు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించినా.. చలిగాలలు తీవ్రంగా వీస్తుండడం వల్ల కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్కూళ్లకు జనవరి 6వ తేదీన కూడా సెలవును పొడిగిస్తూ అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
అలాగే చలితీవ్రత కారణంగా పంజాబ్ రాష్ట్రంలో స్కూళ్లకు జనవరి 7 వరకు సెలవులను ప్రభుత్వం ఆదేశించగా.. ఇప్పుడు అవే సెలవులు బుధవారం అనగా జనవరి 7 వరకు కొనసాగుతాయి.
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో గాలి కాలుష్యం భారీగా పెరిగిన నేపథ్యంలో శీతాకాలపు సెలవులను జనవరి 15 వరకు పొడిగించిన సంగతి తెలిసిందే. అలాగే హర్యానా రాష్ట్రంలోనూ జనవరి 15 వరకు స్కూళ్లు మూతపడనున్నాయి.
ఈశాన్య రాష్ట్రమైన అస్సాంలో తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్న నేపథ్యంలో ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న స్కూళ్లకు జనవరి 6 వరకు సెలవులను ప్రకటించారు.
ఉత్తర భారతం చలితో అల్లాడిపోతున్నా.. దక్షిణ రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కర్ణాటకలలో పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. ఈ రాష్ట్రాల్లో జనవరి 6న పాఠశాలల్లో యథావిధిగా తరగతులు జరగనున్నాయి.