English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Schools Holiday: విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్..రేపు మంగళవారం స్కూళ్లకు సెలవు..సంక్రాంతికి ముందే బంపర్ ఆఫర్!

Schools Holiday: విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్..రేపు మంగళవారం స్కూళ్లకు సెలవు..సంక్రాంతికి ముందే బంపర్ ఆఫర్!

Tomorrow School Holiday: దేశవ్యాప్తంగా శీతాకాలపు చలిగాలులు పెరగడంతో పాటు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే ఉత్తర భారతదేశంలోని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే స్కూళ్లు, కొన్ని కాలేజీలకు సెలవులను ప్రకటించారు. అయితే రేపు అనగా జనవరి 6వ తేదీన దేశవ్యాప్తంగా ఏఏ రాష్ట్రాల్లో సెలవులు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
1 /6

దేశవ్యాప్తంగా శీతాకాలపు చలిగాలులు పెరగడంతో పాటు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే ఉత్తర భారతదేశంలోని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే స్కూళ్లు, కొన్ని కాలేజీలకు సెలవులను ప్రకటించారు. అయితే రేపు అనగా జనవరి 6వ తేదీన దేశవ్యాప్తంగా ఏఏ రాష్ట్రాల్లో సెలవులు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

2 /6

ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చలి తీవ్రత పెరిగిన కారణంగా ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యానాథ్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. జనవరి 5 వరకు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించినా.. చలిగాలలు తీవ్రంగా వీస్తుండడం వల్ల కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్కూళ్లకు జనవరి 6వ తేదీన కూడా సెలవును పొడిగిస్తూ అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 

3 /6

అలాగే చలితీవ్రత కారణంగా పంజాబ్ రాష్ట్రంలో స్కూళ్లకు జనవరి 7 వరకు సెలవులను ప్రభుత్వం ఆదేశించగా.. ఇప్పుడు అవే సెలవులు బుధవారం అనగా జనవరి 7 వరకు కొనసాగుతాయి.

4 /6

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో గాలి కాలుష్యం భారీగా పెరిగిన నేపథ్యంలో శీతాకాలపు సెలవులను జనవరి 15 వరకు పొడిగించిన సంగతి తెలిసిందే. అలాగే హర్యానా రాష్ట్రంలోనూ జనవరి 15 వరకు స్కూళ్లు మూతపడనున్నాయి. 

5 /6

ఈశాన్య రాష్ట్రమైన అస్సాంలో తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్న నేపథ్యంలో ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న స్కూళ్లకు జనవరి 6 వరకు సెలవులను ప్రకటించారు. 

6 /6

ఉత్తర భారతం చలితో అల్లాడిపోతున్నా.. దక్షిణ రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కర్ణాటకలలో పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. ఈ రాష్ట్రాల్లో జనవరి 6న పాఠశాలల్లో యథావిధిగా తరగతులు జరగనున్నాయి. 

Schools Holiday holiday Holidays list holiday list 2026 2026 holiday list Telugu 2026 holidays Andhra Telangana

Next Gallery

Sankranti Festival 2026: అధిక బరువున్న వారికి బంపర్ జాక్ పాట్.. సంక్రాంతి వేళ షాపింగ్ మాల్ వెరైటీ ఆఫర్..