School Holiday: తిరుపతి, నెల్లూరులో రేపు భారీ వర్షాలు.. ఆ రెండు ప్రదేశాల్లో సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!

School Holiday Tomorrow : తిరుపతి, నెల్లూరులో.. కొద్దిరోజులగా దిత్వా తుఫాన్ ప్రభావం వల్ల వర్షాలు పడుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ రెండు ప్రదేశాల్లో కూడా ఆగకుండా వర్షం పడుతూనే ఉంది. అయితే ఈ వర్షం రేపు మరింత తీవ్రంగా ఉండే అవకాశం కూడా ఉంది.. ఈ క్రమంలో రేపు ఈ జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవు ఉందనుందా అనే విషయానికి వెళితే..
దిత్వా తుఫాన్ వల్ల.. తిరుపతి, నెల్లూరు జిల్లాలో గత కొద్దిరోజులుగా వర్షాలు పడుతూనే ఉన్నాయి. ఈ రెండు జిల్లాల్లో చలి తీవ్రత కూడా విపరీతంగా ఉంది. ముఖ్యంగా తిరుపతి, తిరుమలలో ఉదయం పూట విపరీతంగా మంచు కూడా కురుస్తోంది.
చెన్నై.. పాండిచ్చేరి దగ్గర.. సైక్లోన్ బీభత్సం కొనసాగుతున్న తరుణంలో.. ఈరోజు, రేపు రెండు రోజులు కూడా.. తిరుపతి, నెల్లూరు జిల్లాలో.. మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి.
ఈ క్రమంలో ఈ రెండు రోజులు ఈ రెండు జిల్లాల్లో సెలవు ఉందనిండా అనే సందేహం ఎంతో మందిలో నెలకొంది. కోస్టల్ ప్రకాశం, బాపట్ల, ఈస్ట్ అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాలో కూడా ఈ వర్ష బీభత్సం కొనసాగనంది.
స్కూల్ సెలవలు విషయానికి వస్తే.. ఈ వర్షాల వల్ల సెలవు ఉందనుంది అని ఇప్పటివరకు ఈ జిల్లా కలెక్టర్స్లో ఎవ్వరు కూడా ప్రకటించలేదు. మరి వర్షం ఎక్కువ అయితే రేపు ఉదయం ప్రకటిస్తారా లేదా వేచి చూడాలి.
మరోపక్క చెన్నై, పాండిచ్చేరి లో మాత్రం ఈ రెండు రోజులు కూడా పిల్లలకు సెలవు ఉందనుంది. స్కూల్స్ తో పాటు కాలేజీలకు కూడా ఈ రెండు ప్రదేశాల్లో సెలవులు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం.