Tomorrow School Holiday: పిల్లలకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. రేపు సోమవారం స్కూల్స్ అన్నిటికీ సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!

School Holiday Tomorrow : కొత్త సంవత్సరం మొదలయ్యింది. ఇప్పటికే కొత్త ఏడాది సందర్భంగా రెండు సెలవులు వచ్చాయి. ఒకటి జనవరి ఒకటి న్యూ ఇయర్ డే కాగా.. మరొకటి ఆదివారం. ఇలా రెండు రోజులు సెలవులు రావడంతో విద్యార్థులు.. ఉద్యోగులు కొంత రిలీఫ్ ఫీల్ అయ్యారు. ఈ క్రమంలో విద్యార్థులకు మరో గుడ్ న్యూస్ కూడా ఉంది.
సాధారణంగా ఆదివారం తర్వాత సోమవారం కూడా సెలవు వస్తే ఆనందం మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ఈ సంవత్సరం కూడా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో.. ఈరోజు ఆదివారం అవ్వగానే రేపు సోమవారం సెలవు రావడంతో అక్కడి పిల్లలు.. తల్లిదండ్రులు సంతోషంగా ఉన్నారు.
అయితే తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్.. తెలంగాణల్లో మాత్రం రేపు సోమవారం స్కూల్లు మామూలుగానే జరుగనున్నాయి. ఎలాంటి ప్రత్యేక సెలవు ప్రకటన అక్కడి ప్రభుత్వాలు చేయలేదు. దీంతో విద్యార్థులు సాధారణంగా తరగతులకు హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది.
ఇక దక్షిణ భారత రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక వంటి రాష్ట్రాల్లో కూడా సోమవారం స్కూల్లు సాధారణంగానే కొనసాగుతున్నాయి. అక్కడ కూడా ఎలాంటి అదనపు సెలవు లేదు.
కానీ ఉత్తర భారతదేశంలోని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. అక్కడ చలికాలం తీవ్రంగా.. ఉండటంతో ప్రభుత్వం.. విద్యార్థుల.. ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని సోమవారం సెలవు ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా పంజాబ్, ఉత్తరప్రదేశ్, అస్సాం, ఢిల్లీ, జమ్మూ కాశ్మీర్, రాజస్థాన్ వంటి రాష్ట్రాల్లో తీవ్రమైన చలి ఉండటంతో స్కూల్లకు సెలవులు ఇచ్చారు. ఉదయం వేళల్లో ఉష్ణోగ్రతలు చాలా తక్కువగా ఉండటంతో చిన్నపిల్లలు ఇబ్బంది పడతారనే ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
దీంతో ఆదివారం వెంటనే సోమవారం కూడా సెలవు రావడంతో అక్కడి విద్యార్థులకు మూడు రోజుల బ్రేక్ లభించింది. చలికాలంలో ఈ సెలవులు పిల్లలకు కాస్త ఊరట కలిగించాయి.