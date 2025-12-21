English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tomorrow school holiday: రేపు సోమవారం అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు.. అక్కడ మాత్రం పబ్లిక్ హాలిడే..!

School holiday tomorrow on December 22: సాధారణంగా  సోమవారం సెలవు అంటే విద్యార్థులకు ఆనందం మామూలుగా ఉండదు. సాధారణంగా ఆదివారం తర్వాత వెంటనే పాఠశాల, కాలేజ్ అంటే పిల్లలకు కొంచెం బోర్‌గా ఉంటుంది. అలాంటి సమయంలో సోమవారం కూడా సెలవు వస్తే… ఆనందానికి హద్దులే ఉండవు. ఇంట్లో ఉండి టీవీ చూడటం, బయట ఆడుకోవటం, ఇష్టమైన సినిమాలు చూడటం.. స్నేహితులతో టైమ్ గడపడం.. ఇలా పిల్లలంతా హ్యాపీగా గడుపుతారు.
 
ఇప్పుడు డిసెంబర్ నెల వచ్చేసింది. ఈ నెలలో పండుగల వాతావరణం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా క్రిస్మస్ వారం పిల్లలకు మరింత స్పెషల్. ఈసారి క్రిస్మస్ గురువారం రావడంతో అన్ని పాఠశాలకు గురువారం సెలవు ఉందనుంది.   

కొన్ని రాష్ట్రాల్లో క్రిస్మస్ వారం కారణంగా సోమవారం నుంచి.. సెలవు ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అందుకే విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ముందుగానే ప్లాన్స్ వేసుకుంటున్నారు.   

ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని రాష్ట్రాలలో మాత్రమే డిసెంబర్ 22 సెలవు ఉండనుంది. సాధారణ భారతదేశంలో ఈ రోజును జాతీయ గణిత దినోత్సవంగా జరుపుకుంటారు. గొప్ప గణిత శాస్త్రవేత్త శ్రీనివాస రామానుజన్ పుట్టినరోజు కావడంతో ఈ రోజుకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. పాఠశాలల్లో గణితానికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు, పోటీలు, ప్రసంగాలు నిర్వహిస్తారు. పిల్లలకు గణితం మీద ఆసక్తి పెంచడమే ఈ దినోత్సవ ఉద్దేశ్యం. 

అయితే సిక్కింలో లొసుంగ్ లేదా నాంసోంగ్ అనే ప్రాంతీయ పండుగ డిసెంబర్ 22న జరుపుకుంటారు. ఈ క్రమంలో అక్కడ రేపు పబ్లిక్ హాలిడే ఉండనుంది. ఇక ఉత్తరప్రదేశ్లో హజరత్ అలీ పుట్టినరోజు వల్ల.. డిసెంబర్ 23.. అలానే క్రిస్మస్ సంబరాల వల్ల డిసెంబర్ 24, 25 సెలవు ప్రకటించారు. 

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రేపు సాధారణ వర్కింగ్ డే గా జరగనున్నాయి. మొత్తానికి డిసెంబర్ నెల పిల్లలకు సెలవులు, పండుగలు, ఆనందం అన్నీ కలిపిన నెలగా మారింది.

