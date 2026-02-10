English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • School Holiday: తెలంగాణ విద్యార్థులకు శుభవార్త..రేపు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!

School Holiday: తెలంగాణ విద్యార్థులకు శుభవార్త..రేపు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!

School Holiday Tomorrow 
తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రేపు జరిగే పోలింగ్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకుని అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, స్థానిక సంస్థలు, ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించింది. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరూ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
 
1 /5

రాష్ట్రంలోని 116 మున్సిపాలిటీలు మరియు 7 కార్పొరేషన్లలో రేపు పోలింగ్ జరగనుంది. ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఓటింగ్ కొనసాగుతుంది. ప్రజలు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఓటు వేయాలనే ఉద్దేశంతో రవాణా, భద్రతా ఏర్పాట్లు కూడా అధికారులు చేశారు.  

2 /5

ఈ ఎన్నికల సందర్భంగా కార్మిక శాఖ మరో ముఖ్యమైన ప్రకటన చేసింది. ప్రైవేట్ సంస్థల్లో పనిచేసే ఉద్యోగులకు కూడా వేతనంతో కూడిన సెలవు ఇవ్వాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఉద్యోగులు ఓటు వేయడానికి అవకాశం కల్పించాలన్నదే ఈ నిర్ణయానికి కారణం. సెలవు ఇవ్వని యజమానులపై చర్యలు తీసుకుంటామని కార్మిక శాఖ స్పష్టం చేసింది.

3 /5

విద్యార్థుల విషయానికి వస్తే, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు మాత్రమే కాకుండా ప్రైవేట్ స్కూల్స్, కాలేజీలకు కూడా సెలవు ఉంటుంది. దీంతో విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు కూడా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునే అవకాశం కలుగుతుంది. చాలామంది కుటుంబాలు కలిసి వెళ్లి ఓటు వేయాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

4 /5

ఇక ఎన్నికలు జరిగే మున్సిపాలిటీల పరిధిలో మద్యం దుకాణాలు మూసివేస్తారు. పోలింగ్ పూర్తయ్యే వరకు మద్యం అమ్మకాలు నిలిపివేస్తామని అధికారులు తెలిపారు. ఎన్నికల సమయంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

5 /5

ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటు హక్కు ఎంతో ముఖ్యమని అధికారులు గుర్తు చేస్తున్నారు. ఒక్క ఓటుతో పాలకులను నిర్ణయించే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అందుకే ప్రతి అర్హుడు తప్పనిసరిగా పోలింగ్ బూత్‌కు వెళ్లి ఓటు వేయాలని కోరుతున్నారు.

Telangana Municipal Elections Holiday TG Election Holiday Tomorrow Paid Holiday for Voting Telangana Municipal Elections Polling Day Holiday Telangana Government Offices Closed Schools Closed Due to Elections

Next Gallery

Central Government Employees: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అలర్ట్.. హోలీకి ముందే డీఏ పెంపు..!