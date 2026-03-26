Tomorrow School Holiday: రేపు ఈ రాష్ట్రాలలో మాత్రమే స్కూల్లకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..!

Tomorrow School Holiday: శ్రీరామ నవమి పండుగ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో ఒక చిన్న సందేహం కనిపిస్తోంది. కొన్ని రాష్ట్రాలలో మాత్రమే మార్చి 27 శ్రీరామనవమికి సెలవు ప్రకటించారు. మిగతా రాష్ట్రాలలో మార్చ్ 26 ఇచ్చారు. మరి రేపు మార్చి 27 ఎక్కడ సెలవు ఉందంటే..
శ్రీరామ నవమి అంటే హిందూ సంప్రదాయంలో ఎంతో ముఖ్యమైన పండుగ. ఈ రోజున శ్రీరాముడి జన్మదినాన్ని భక్తులు ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. ప్రతి సంవత్సరం చైత్ర మాసంలో వచ్చే ఈ పండుగకు దేశవ్యాప్తంగా ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. సాధారణంగా ఈ రోజు స్కూల్స్, కాలేజీలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవులు ప్రకటిస్తారు.
2026 సంవత్సరంలో శ్రీరామ నవమి తేదీ విషయంలో కొంత తేడా కనిపిస్తోంది. కొన్ని పంచాంగాల ప్రకారం మార్చ్ 26న పండుగ జరుపుకుంటారు. అయితే అధికారికంగా చాలా రాష్ట్రాల్లో సెలవు మాత్రం మార్చ్ 27న ప్రకటించారు. అందుకే విద్యార్థులు ఏ రోజు సెలవు ఉంటుందో అనుమానంగా ఉంది.
ఉత్తరప్రదేశ్, ఢిల్లీ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక అలానే తమిళనాడు వంటి రాష్ట్రాల్లో మార్చ్ 27న స్కూల్స్, బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు సెలవు ఇచ్చారు.
మధ్యప్రదేశ్లో మాత్రం మార్చి 27 కాకుండా మార్చి 26 సెలవు ఇవ్వడం వల్ల. వాళ్లకు రేపు సెలవు ఉండకపోవచ్చు. నార్త్ రాష్ట్రాలలో చాలావరకు మార్చి 26 ఇచ్చిన దగ్గర 27 సెలవు ప్రకటించలేదు. కానీ సౌత్ రాష్ట్రాలలో మాత్రం శ్రీరామనవమి సెలవు రేపే ఉందనుంది.
మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, మార్చ్ 31న మహావీర్ జయంతి కూడా ఉంది. ఆ రోజు కూడా చాలా రాష్ట్రాల్లో పబ్లిక్ హాలిడే ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ వారం విద్యార్థులకు రెండు రోజుల వరకు సెలవులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.