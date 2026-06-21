/Tomorrow School Holiday: రేపు సోమవారం ఈ ప్రాంతాలలో పిల్లల స్కూళ్లకు సెలవు..!

Tomorrow School Holiday:విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు ముఖ్యమైన సమాచారం. దేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో రేపు కూడా పాఠశాలలకు సెలవు కొనసాగనుంది. అయితే ఇది దేశవ్యాప్తంగా వర్తించదు. కొన్ని రాష్ట్రాలలో మాత్రమే రేపు సోమవారం స్కూళ్లకు సెలవు ఉండనుంది. మరి ఆ ప్రదేశాలు ఏమిటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం..
ఆంధ్రప్రదేశ్లో జూన్ 22న స్కూళ్లకు ఎలాంటి ప్రత్యేక సెలవు లేదు. ఈరోజు ఆదివారం ఎన్నో స్కూల్స్ అలానే కాలేజీల్లో, ఘనంగా యోగా డే జరిగినప్పటికీ.. రేపు యధావిధిగా స్కూల్లు జరగనున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సాధారణ తరగతులు కొనసాగనున్నాయి. ఈమధ్య ముహర్రం సెలవు తేదీల్లో మార్పులు చేసిన నేపథ్యంలో జూన్ 26న పాఠశాలలు మూసివేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీంతో విద్యార్థులు ఆ రోజున సెలవును పొందనున్నారు.
ఇక మరోవైపు ఒడిశాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. అక్కడ తీవ్ర ఎండలు, వడగాల్పుల కారణంగా వేసవి సెలవులను ప్రభుత్వం పొడిగించింది. ముఖ్యంగా పూరి వంటి జిల్లాల్లో విద్యార్థుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వేసవి సెలవులను జూన్ 22 వరకు కొనసాగించాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. జూన్ 22 స్కూల్స్ ప్రారంభమవుతాయి అని అందరూ అనుకోగా ఇప్పుడు అక్కడ ఒడిశాలో స్కూల్స్ జూన్ 23 నుండి ప్రారంభం కానున్నాయి. దీంతో ఆ ప్రాంతాల్లో సోమవారం పాఠశాలలు ప్రారంభం కావాల్సి ఉండగా, సెలవుల పొడిగింపు కారణంగా మంగళవారం నుంచి తరగతులు ప్రారంభమవుతున్నాయి. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు స్థానిక విద్యాశాఖ అధికారుల ప్రకటనలను గమనించాలని సూచిస్తున్నారు.
వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల ప్రకారం కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇంకా అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. చిన్నారులు ఎండ ప్రభావానికి గురికాకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వాలు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి. అందులో భాగంగానే కొన్ని జిల్లాల్లో స్కూళ్ల ప్రారంభ తేదీలను వాయిదా వేశారు.
అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో మాత్రం ప్రస్తుతం సాధారణ విద్యా కార్యకలాపాలు కొనసాగుతున్నాయి. విద్యార్థులు తమ పాఠశాలల నుంచి వచ్చే అధికారిక సమాచారాన్ని మాత్రమే నమ్మాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వదంతులను నమ్మకుండా, స్థానిక జిల్లా విద్యాశాఖ కార్యాలయాలు లేదా పాఠశాల యాజమాన్యాలు విడుదల చేసే ప్రకటనలను పరిశీలించడం మంచిదని చెబుతున్నారు.
మొత్తం పైన జూన్ 22న దేశవ్యాప్తంగా స్కూళ్లకు సెలవు లేదు. కానీ ఒడిశాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వేసవి సెలవుల పొడిగింపు కారణంగా రేపు కూడా పాఠశాలలు మూసివేయబడతాయి. అక్కడ విద్యార్థులు మంగళవారం నుంచి తిరిగి తరగతులకు హాజరుకానున్నారు.