School Holiday: విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్.. రాష్ట్రంలో హోలీ సెలవుపై క్లారిటీ..రేపే స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు!

Tomorrow School Holiday: హోలీ పండుగ సెలవుపై నెలకొన్న సందిగ్ధానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెరదించింది. విద్యాశాఖ అకడమిక్ క్యాలెండర్‌లో ఉన్న తేదీకి, ప్రభుత్వ సాధారణ సెలవుకు మధ్య వ్యత్యాసం ఉండటంతో ఏర్పడిన గందరగోళంపై తాజాగా స్పష్టతనిచ్చింది. 
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాఠశాలలకు హోలీ సెలవు ఎప్పుడు అనే అంశంపై తెలంగాణ విద్యాశాఖ కీలక ప్రకటన చేసింది. ప్రభుత్వ నిర్ణయం ప్రకారం పాఠశాలలకు కూడా మార్చి 3వ తేదీ (మంగళవారం)నే సెలవు ఉంటుందని స్పష్టం చేస్తూ సర్క్యులర్ జారీ చేసింది.  

అసలు ఈ గందరగోళానికి ప్రధాన కారణం..పాఠశాల విద్యాశాఖ తన వార్షిక క్యాలెండర్‌లో హోలీ సెలవును మార్చి 4గా పేర్కొనడం. అయితే, ప్రభుత్వం తన సాధారణ సెలవుల జాబితాలో మార్చి 3ని హోలీ సెలవుగా ప్రకటించింది.

ఈ రెండు వేర్వేరు తేదీల వల్ల విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రుల్లో కన్ఫ్యూజన్ ఏర్పడింది. తాజాగా విద్యాశాఖ తన పాత తేదీని సవరించి, ప్రభుత్వ నిర్ణయానికే మొగ్గు చూపింది.

సోషల్ మీడియాలో హోలీ తేదీల గురించి భిన్నమైన ప్రచారాలు జరిగాయి. మార్చి 3వ తేదీన చంద్రగ్రహణం ఉన్నందున ఆ రోజు పండుగ జరుపుకోకూడదని, మార్చి 4న జరుపుకోవాలని కొంతమంది పండితులు సూచించారు. అయితే, ప్రభుత్వం మార్చి 3నే అధికారిక సెలవుగా ప్రకటించడంతో, పండుగ లెక్కలు తేలిపోయాయి.

విద్యాశాఖ తాజా ఉత్తర్వులతో రేపు (మార్చి 3) తెలంగాణలోని అన్ని పాఠశాలలు మూతపడనున్నాయి. అకడమిక్ క్యాలెండర్‌లోని మార్చి 4వ తేదీ సెలవును రద్దు చేసి, దానిని రేపటికే వర్తింపజేశారు.

Holi Telangana 2026 school holiday news Holi Kam Dahan date Telangana School Holiday Telangana government announcement March 3 holiday Telangana

