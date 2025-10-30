School Holidays: రేపు స్కూళ్లకు సెలవు ఉందా? విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు డిమాండ్‌, ఎందుకో తెలుసా?

Tomorrow School Holidays: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మొంథా తుఫాను ప్రభావంగా కొన్ని జిల్లాలకు స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటించారు. అయితే రేపు కూడా స్కూళ్లకు సెలవు ఉంటుందా? అనే ప్రశ్నలు వెళ్లువెత్తుతున్నాయి. ఏపీలోని శ్రీకాకుళం, కాకినాడ, విజయనగరం, అనకాపల్లి, అల్లూరి, ఉభయగోదావరి జిల్లాలో ఎడిపితెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అయితే, ఏపీ తెలంగాణలో రేపు కూడా స్కూళ్లకు సెలవు ఉంటుందా? తెలుసుకుందాం.
ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు ఏపీ, తెలంగాణ జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు. అయితే రేపు కూడా స్కూళ్లకు సెలవు ఉంటుందా? అనే ప్రశ్నలు వెళ్లువెత్తుతున్నాయి. ప్రధానంగా తెలంగాణలోని వరంగల్, హనుమకొండ, కరీంనగర్, సిద్దిపేట, జనగామ జిల్లాలో వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టాయి.
అయితే ఏపీలోని శ్రీకాకుళం, కాకినాడ, విజయనగరం, అనకాపల్లి, అల్లూరి, ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో ఎడతెరపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అయితే వరద ప్రభావం కూడా తగ్గలేదు. దీంతో రేపు కూడా స్కూళ్లకు సెలవు ఇవ్వాలనే డిమాండ్లు కూడా వెళ్లువెత్తుతున్నాయి
ఇక మొంథా తుఫాను కారణంగా తెలంగాణలోని పలు జిల్లాలో కూడా నేడు స్కూలుకు సెలవులు ప్రకటించారు. ప్రధానంగా కరీంనగర్, యాదాద్రి, వరంగల్, హనుమకొండ, సిద్దిపేట, జనగామ, ములుగు జిల్లాలో సెలవులు ప్రకటించారు. ఏపీలో కూడా అనకాపల్లి, కాకినాడ, అల్లూరి, విశాఖపట్నంలో సెలవులు ఇచ్చారు.
మరోవైపు మొంథా తుఫాను ప్రభావం కారణంగా ప్రజల ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పేర్కొన్నారు. పారిశుద్ధ్య పనుల కోసం మొబైల్ బృందాలు రోడ్ల పునరుద్ధారణ తక్షణ చర్యలు తాగు నీటి సరఫరా కూడా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.
ఇక తెలంగాణలో వరద ప్రాంతాల్లో సిబ్బందికి సెలవు కూడా రద్దు చేశారు. ముంచెత్తిన వరదల వల్ల యుద్ధ ప్రాతిపదికన సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని హైడ్రా, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందలతో పాటు బోట్లు ఇతర సామాగ్రిని తక్షణమే ఆ ప్రాంతాలకు పంపాలని సిఎస్, డీజీపీ, సీఎం కూడా ఆదేశించారు. ముంపులో ఉన్న వారిని రక్షించాలని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని సూచించారు.