  • Tomorrow School Holiday: రేపు పబ్లిక్ హాలిడే.. అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు..!

Tomorrow Public Holiday : రేపు శుక్రవారం అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. అందులో ఇది పబ్లిక్ హాలిడే కూడా కావడం విశేషం. ఇక ఆ తర్వాత శనివారం ఒక్కరోజు వర్కింగ్ ఉండగా…తర్వాత మళ్లీ ఆదివారం పిల్లలకు సెలవు రానుంది. ఈ క్రమంలో ఈ వార్త పిల్లలకు శుభవార్తగా నిలుస్తోంది..
రేపు శుక్రవారం అన్ని స్కూళ్లకు పబ్లిక్ హాలిడే ఉండనుంది. కానీ ఇది అన్ని రాష్ట్రాలలో మాత్రం కాదు.జనవరి 23 శుక్రవారం.. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. వసంత పంచమి, నేతాజీ జయంతి.. వల్ల కొన్ని రాష్ట్రాలలో ఇది పబ్లిక్ హాలిడే గా ఉండనందు.  

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని విద్యార్థులకు మరోసారి ఊరట లభించింది. రాష్ట్ర బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్‌మెంట్ జనవరి 23 (శుక్రవారం) రోజున రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్కూల్స్‌కు సెలవు ప్రకటించింది. ఈ సెలవు ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలు..అపర్ ప్రైమరీ స్కూల్స్‌తో పాటు ప్రభుత్వ సహాయంతో నడిచే విద్యాసంస్థలకు కూడా వర్తిస్తుంది. విద్యార్థులతో పాటు ఉపాధ్యాయులు, బోధనేతర సిబ్బందికి కూడా ఈ రోజు పూర్తిగా సెలవు ఉంటుంది.

కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఉత్తరప్రదేశ్ స్కూల్స్‌లో వరుసగా సెలవులు కొనసాగుతున్నాయి. జనవరి 1 నుంచి శీతాకాల సెలవులు అమల్లో ఉండగా, అవి జనవరి 14 వరకు కొనసాగాయి. ఆ తర్వాత స్కూల్స్ తిరిగి ప్రారంభమైనప్పటికీ, తీవ్రమైన చలిగాలుల కారణంగా పలు జిల్లాల్లో మళ్లీ స్కూల్స్ మూసివేశారు.

రాష్ట్రంలోని డజను కంటే ఎక్కువ జిల్లాల్లో జనవరి 18 వరకు స్కూల్స్ మూసివేశారు. మరికొన్ని చలిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో జనవరి 20 వరకు సెలవులు పొడిగించారు. ఈ క్రమంలోనే జనవరి 23 సెలవు కూడా క్యాలెండర్‌లో చేరడంతో విద్యార్థులకు మరో విరామం లభించింది.

ఇక జనవరి 23..రోజు వసంత పంచమి పండుగ. ఇది పబ్లిక్ ఆప్షనల్ హాలిడే. అలానే ఈరోజు దేశానికి మహానాయకుడైన నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి కూడా కావడంతో.. కొన్ని దగ్గర్లో మాత్రమే ఈ సెలవు ప్రకటించారు.  

ఈ రెండు ముఖ్యమైన కారణాల వల్ల జనవరి 23ను అధికారిక సెలవుగా ప్రకటించినట్లు బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్‌మెంట్ వెల్లడించింది. ఇప్పటికే పశ్చిమ బెంగాల్, ఒడిశా వంటి రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ రోజున సెలవు పాటిస్తున్నారు. అదే విధంగా ఉత్తరప్రదేశ్ కూడా స్కూల్ హాలిడే క్యాలెండర్‌లో ఈ తేదీని చేర్చింది.

