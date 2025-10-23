Tomorrow Holiday: పిల్లలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపు అన్ని స్కూల్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..

Tomorrow School Holiday : పిల్లలకు అక్టోబర్ నెల ఇప్పటికే వర్షాల కారణంగా వరుసగా సెలవులు వస్తున్నాయి. ఇటీవల దీపావళికి ఏకంగా రెండు రోజులు సెలవులు రాగా…ఆ తరువాత వర్షాల కారణంగా మరో రెండు రోజులు కూడా సెలవులు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో శుక్రవారం కూడా సెలవు ఉందనుంది అని సమాచారం..
కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో.. వరద బీభత్సం చోటు చేసుకుంటుంది. మూడు రోజుల నుంచి కుండపోత వర్షం కురుస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఈ రాష్ట్రాలలో కొన్నిచోట్ల.. రాకపోకలకు కూడా అంతరాయం కలుగుతుంది.
ముఖ్యంగా తమిళనాడులో వాయుగుండం వల్ల ఈ వర్షాలు విపరీతంగా పడుతున్నాయి. కాబట్టి రేపు తమిళనాడులో కచ్చితంగా సెలవు ఉండేలానే కనిపిస్తోంది. దీంతో ప్రభుత్వ అధికారిక ప్రకటన కోసం పిల్లలు అందరూ కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు..
మరోపక్క.. ఆంధ్రప్రదేశ్లో.. తిరుపతి, నెల్లూరు, అనకాపల్లి, ఏలూరు, విశాఖ, విజయనగరం పార్వతీ జిల్లాలలో.. వర్షాలు విపరీతంగా పడుతున్నాయి. అందువల్లనే ఇప్పటికే ఈ ప్రదేశాలు అన్నిటిలో కూడా.. విద్యార్థుల క్షేమం కోరి.. డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్లు స్కూళ్లకు, కాలేజీలకు.. బుధవారం అలానే గురువారం కూడా.. సెలవు ప్రకటించారు.
అయితే ఇప్పటికీ కూడా ఈ వర్షాలు తగ్గలేదు. ఈరోజు సాయంత్రం ఈ వర్షాలు ఇలానే కొనసాగాయి. ఇక రేపు కూడా ఈ వర్షాలు ఇలానే పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అందువలన రేపు కూడా ఈ ప్రదేశాలలో స్కూళ్లకు ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది.
మరోపక్క కేరళ, కర్ణాటక రాష్ట్రాలలో కూడా పలు ప్రదేశాలలో వర్షాలు అధికంగా పడుతున్నాయి. కర్ణాటక, కేరళ ప్రభుత్వాలు కూడా.. వర్షాలు అధికంగా పడే జిల్లాలు బట్టి సెలవు ప్రకటించేలా చూస్తున్నారు.