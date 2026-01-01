Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరిగంతేసే వార్త..రేపటి నుంచి జనవరి 14 వరకు.. ఏకంగా 14రోజులు హాలీడేస్..!!

Schools Holiday: ఉత్తరప్రదేశ్లో చలి తీవ్రత రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. దట్టమైన మంచు గాలులు, మేఘావృతమైన ఆకాశం కారణంగా ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో విద్యార్థుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని మథుర జిల్లా యంత్రాంగం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. జిల్లాలో ఎనిమిదో తరగతి వరకు అన్ని పాఠశాలలకు జనవరి 14 వరకు సెలవులు ప్రకటిస్తూ అధికారులు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
ఈ నిర్ణయం ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వేతర సహాయక, గుర్తింపు పొందిన అన్ఎయిడెడ్ పాఠశాలలతో పాటు CBSE, ICSE ఇతర బోర్డులకు చెందిన అన్ని పాఠశాలలకు వర్తిస్తుందని జిల్లా విద్యాశాఖ స్పష్టం చేసింది. నర్సరీ నుంచి ఎనిమిదో తరగతి వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులు ఈ సెలవుల పరిధిలోకి వస్తారు. ప్రాథమిక విద్యా మండలి ఆధ్వర్యంలోని పాఠశాలలతో పాటు జిల్లాలోని అన్ని ప్రాథమిక, ఉన్నత ప్రాథమిక పాఠశాలలు ఈ కాలంలో పూర్తిగా మూసిఉంటాయి.
సెలవుల సమయంలో పాఠశాలల సిబ్బందికి సంబంధించి కూడా స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు జారీ చేశారు. కౌన్సిల్ ఎయిడెడ్ పాఠశాలల్లో పనిచేసే ఉపాధ్యాయులు, సిబ్బంది సంబంధిత అధికారుల అనుమతి లేకుండా ప్రధాన కార్యాలయ పరిధిని వదిలి వెళ్లకూడదని ఆదేశించారు. అలాగే శాఖ తరఫున వాట్సాప్ గ్రూపుల ద్వారా జారీ చేసే సూచనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని పేర్కొన్నారు. అదేవిధంగా BLOలుగా నియమితులైన ఉపాధ్యాయులు తమకు కేటాయించిన ప్రాంతాల్లోనే ఉండి, ఎన్నికల సంబంధిత విధులను యథావిధిగా నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది.
ఈ సీజన్లో బుధవారం అత్యంత చలిగల రోజుగా నమోదైంది. పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత కేవలం 15 డిగ్రీల సెల్సియస్కే పరిమితమై, ఈ సీజన్లో ఇప్పటివరకు నమోదైన కనిష్ట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతగా నిలిచింది. అలాగే రాత్రి ఉష్ణోగ్రత 8 డిగ్రీల సెల్సియస్కు పడిపోయింది. పర్వత ప్రాంతాల్లో మంచు కురవడం వల్ల ఉత్తర గాలులు మరింత చల్లగా మారాయి. రోజంతా సూర్యుడు మేఘాల వెనుకే దాగి ఉండటంతో చలి తీవ్రత ఎక్కువగా అనిపించింది.
చలి ఉధృతితో ప్రజాజీవితం స్తంభించినట్టుగా మారింది. పాఠశాలలకు సెలవులు రావడంతో పిల్లలు ఇంట్లోనే ఆనందంగా గడుపుతుండగా, పెద్దలు మంచం దాటడం కూడా కష్టంగా భావించారు. మార్కెట్లు సాధారణంగా రద్దీగా కనిపించినా, ఈసారి దాదాపు నిర్మానుష్యంగా మారాయి. అయితే హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు మాత్రం వేడి ఆహారం కోసం వచ్చిన ప్రజలతో కొంత మేర సందడిగా కనిపించాయి.
వాతావరణ శాఖ అంచనాల ప్రకారం, రాబోయే రోజుల్లో కూడా చలిగాలులు కొనసాగుతాయి. గురువారం సహా ఈ వారం మొత్తం వాతావరణం ఎక్కువగా చల్లగానే ఉండే అవకాశముందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రజలు అవసరం లేకుండా బయటకు రావద్దని, చలికి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.