  • Holiday 2026: రేపే శ్రీరామనవమి సెలవు.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లు, కాలేజీలు బంద్‌! బ్యాంకులకు వరుసగా 3 రోజులు హాలిడే!

Tomorrow Schools banks Bandh In Telugu States: విద్యార్థులకు, ఉద్యోగులకు శుభవార్త. రేపే శ్రీరామనవమి సెలవు నేపథ్యంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో శుక్రవారం మార్చి 27న అన్ని బంద్ ఉండనున్నాయి. ప్రభుత్వాలు విడుదల చేసిన క్యాలెండర్ల ప్రకారం శుక్రవారం పబ్లిక్ హాలిడే గా ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలో స్కూళ్లు, కాలేజీలు, విద్యాసంస్థలతోపాటు కొన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు కూడా బంద్ ఉంటాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
 రేపు శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా అంగరంగ వైభవంగా సీతారాముల కళ్యాణం నిర్వహిస్తారు. అయితే ఈరోజున ప్రభుత్వ సెలవు దినంగా కూడా పరిగణించారు. ఈ నేపథ్యంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మార్చి 27వ తేదీ శుక్రవారం సెలవుగా ప్రకటించారు.  

దీంతో అన్ని స్కూళ్లతో పాటు కాలేజీలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు కూడా బంద్‌ ఉండనున్నాయి. ఈరోజు బ్యాంకులకు కూడా బంద్ ఉంటాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సెలవు ఉండనుంది. ప్రభుత్వాలు విడుదల చేసిన క్యాలెండర్ ప్రకారం శుక్రవారం పబ్లిక్ హాలిడేగా నిర్ణయించారు.   

 ఈ నేపథ్యంలో బ్యాంకులకు కూడా బంద్ ఉన్నాయి. ఖాతాదారుల ముందుగానే తెలుసుకొని తమ పనులు పూర్తి చేసుకోవాలి. అయితే ఏటీఎం, నెట్‌ బ్యాంకింగ్ సేవలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. బ్యాంకులకు వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు రానున్నాయి.  

 రేపు 27 శ్రీరామ నవమి రోజు సెలవు దినంతో పాటు 28వ తేదీ నాలుగో శనివారం రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ఆ మరుసటి రోజు 29 ఆదివారం ఆరోజు కూడా అన్ని బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.   

 ఇలా వరుసగా బ్యాంకులకు సెలవులు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఏవైనా బ్యాంకు పనులు ఉంటే ఖాతాదారులు ఈరోజు పూర్తి చేసుకోవాలి . బ్యాంకుల విద్యాసంస్థలతోపాటు రేపటి నుంచి వరుసగా 3 రోజులు NSE, BSE కూడా బంద్ ఉండనున్నాయి. శ్రీ రామ నవమి అంటే రాముడు పుట్టినరోజు. ఆరోజు దేశ వ్యాప్తంగా వైభవంగా వేడుకగా జరుపుకుంటారు. ఈరోజు సీతారాముల కళ్యాణం నిర్వహిస్తారు. నవమి తిథి శుక్లపక్షం చైత్రమాసంలో ఈ శ్రీరామనవమి జరుపుతారు.  

 హిందూ పంచాంగం ప్రకారం శ్రీ రామ నవమి గురువారమే ప్రారంభం అవుతుంది . అయితే వైష్ణవులు, ఇస్కాన్ వారు శుక్రవారం 27వ తేదీన ఈ శ్రీరామ నవమికి శుభ సమయంగా పరిగణించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆరోజు శ్రీరామనవమి జరుపుకుంటున్నారు. సెలవులు కూడా ప్రకటించారు. 

