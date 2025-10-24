English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tomorrow Holiday: రేపు పండగ కారణంగా తెలుగు రాష్ట్రాలలో స్కూల్స్, కాలేజీలు సెలవు.. నిజమెంత..?

Tomorrow School Holiday : రేపు తెలుగు రాష్ట్రాలలో.. కార్తీకమాసంలో.. వచ్చే మొదటి చవితి.. నాగల చవితిగా జరుపుకుంటారు అన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ పండగకు తెలుగు రాష్ట్రాలు రెండిట్లో కూడా ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ పండుగను అందరూ జరుపుకుంటారు. మరి ఈరోజు ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించిందా లేదా అనే పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
 
దీపావళి అయిపోగానే కార్తీకమాసం మొదలైపోయింది. మరి కార్తీక మాసం వచ్చే మొదటి చవితిని.. తెలుగు వాళ్ళు నాగల చవితిగా జరుపుకుంటారు అన్న సంగతి తెలిసిందే. రేపు అక్టోబర్ 25 శనివారం నాగల చవతి ఘడయలు .. మొదలవ్వనున్నాయి..

నాగల చవితి రోజు అందరూ కూడా పుట్ట దగ్గరికి వెళ్లి పాలు పోసి.. పాముని పూజిస్తారు. ఈరోజుకి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ.. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. 

ఈ క్రమంలో నాగల చవితిని కూడా ఎంతోమంది పండుగగా జరుపుకుంటారు. చాలామంది నోములు కూడా చేస్తారు. అందుకే ఈరోజున సెలవు ఉందా లేదా అనేది ఎంతోమందికి ఉన్న సందేహం..

ఈ పండుగకి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉన్నా కానీ ఈరోజుని ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ కూడా సెలవుదినంగా ప్రకటించలేదు. నాగుల చవితి అధికారికంగా సెలవల లిస్టులో లేదు. కానీ కొన్ని స్కూల్స్, కాలేజెస్.. తమ ఆసక్తి వల్ల ఈరోజును సెలవుగా ఇస్తూ ఉంటారు. 

కాబట్టి రేపు సెలవు ఉందా లేదా అనేది.. స్కూల్, కాలేజీలో యజమాన్యాన్ని బట్టి ఉంటుంది. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు మాత్రం ఈరోజుని సెలవుగా ప్రకటించలేదు.

