English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Wines And Bars Close: మందుబాబులకు భారీ అలర్ట్‌! రేపు వైన్‌ షాపులు బంద్‌..

Tomorrow Wine Shops Close And Also Bars In Hyderabad: మద్యం ప్రియులకు షాకింగ్‌ వార్త. రేపు మద్యం దుకాణాలు మూత పడనున్నాయి. శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా హైదరాబాద్‌ నగర పరిధిలో మద్యం దుకాణాలు మూసివేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ముందస్తు జాగ్రత్తల నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
1 /6

వీకెండ్‌ కదా అని ఎంజాయ్‌ చేద్దామనుకునే మందుబాబులకు అలర్ట్‌. రేపు హైదరాబాద్‌లో మద్యం దుకాణాలు మూతపడనున్నాయి. శ్రీరామనవమి సందర్భంగా వైన్‌ షాపులు మూసివేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. శోభయాత్ర నిర్వహిస్తుండడంతో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

2 /6

రేపు హిందూవులకు అత్యంత పవిత్రమైన శ్రీరామ నవమి వేడుక జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున శోభయాత్రలు, ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతుంటాయి. శ్రీరామనవమి సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లో కోలాహల వాతావరణం ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే మద్యం దుకాణాలు మూసివేస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది.

3 /6

వైన్ షాపులు, బార్లను తాత్కాలికంగా మూసివేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. ఆయా పోలీస్‌ కమిషనరేట్‌ పరిధిలో పోలీసులు, ఎక్సైజ్‌ శాఖ అధికారులు ప్రకటన విడుదల చేశారు. వైన్స్‌, కల్లు దుకాణాలు, బార్లు మూసివేయాలని హైదరాబాద్ సీపీ వీసీ సజ్జనార్, మల్కాజ్‌గిరి పోలీస్ కమిషనర్ అవినాష్ మొహంతి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

4 /6

మార్చి 27వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు అన్ని కల్లు దుకాణాలు, వైన్ షాపులు, రెస్టారెంట్లకు అనుబంధంగా ఉన్న బార్లు మూసివేయాలని ప్రభుత్వ అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. తెలంగాణ ఎక్సైజ్ చట్టం, 1968లోని సెక్షన్ 20 ప్రకారం ప్రజా శాంతి, భద్రత దృష్ట్యా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పోలీస్‌ కమిషనర్‌ తెలిపారు. 

5 /6

స్టార్ హోటళ్లలో ఉన్న బార్లు, క్లబ్‌లకు మాత్రం మూసివేత నిర్ణయం వర్తించదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. యథావిధిగా స్టార్‌ హోటళ్లలో బార్లు, క్లబ్‌లలో మద్యం విక్రయాలు జరుగుతాయి. ఎవరైనా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా మద్యం విక్రయాలు చేసినా లేదా దుకాణాలు తెరిచినా వారిపై కఠిన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీస్‌ కమిషనర్లు హెచ్చరించారు.

6 /6

శ్రీరామనవమి సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లో పలు ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు విధించారు. శోభయాత్ర జరిగే ప్రాంతాల్లో వాహనాల రాకపోకలు దారి మళ్లిస్తున్నారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో పర్యటించే ప్రయాణికులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో వెళ్లాలని ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

Next Gallery

