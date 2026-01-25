English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Wine Shops Close: తాగుబోతులకు భారీ షాక్‌.. రేపు వైన్‌ షాపులు మూసివేత!

Wine Shops Close: తాగుబోతులకు భారీ షాక్‌.. రేపు వైన్‌ షాపులు మూసివేత!

Tomorrow Wines Close On January 26th For Republic Day 2026: మందుబాబులకు భారీ షాక్‌ తగిలింది. రేపు మద్యం దుకాణాలు మూసివేస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. మద్యం దుకాణాలు మూసివేస్తుండడంతో ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అయితే మద్యం దుకాణాలు ఎక్కడ? ఎప్పుడు మూసివేస్తున్నారో ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం.
1 /5

మద్యం అలవాటు ఉన్న వారికి భారీ షాక్ తగిలింది. మద్యం దుకాణాలు మూసివేస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. రేపు సోమవారం వైన్‌ షాపులు, బార్లు మూసివేస్తూ ఎక్సైజ్‌ శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇంతకీ ఎక్కడ? ఎప్పుడు మద్యం దుకాణాలు మూసి ఉండనున్నాయో తెలుసుకుందాం.

2 /5

దేశంలో జాతీయ పండుగలు, గాంధీ జయంతి తదితర వాటి సందర్భంగా మద్యం దుకాణాలు మూసి ఉండనున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మద్యం దుకాణాలు మూసివేయనున్నారు.

3 /5

దేశవ్యాప్తంగా జనవరి 26వ తేదీన డ్రై డేగా పరిగణిస్తారు. గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా తెలంగాణతోపాటు ఏపీలో రేపు మద్యం దుకాణాలు మూతపడనున్నాయి. బార్లు, మద్యం దుకాణాలు రేపు మూసివేయాలని ఎక్సైజ్‌ శాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది. రేపు రోజంతా మద్యం దుకాణాలు మూసి ఉంటాయి. 

4 /5

రేపు మద్యం దుకాణాలు మూసివేస్తూ ఇప్పటికే పలు మద్యం షాపుల దుకాణాల వద్ద నిర్వాహకులు బోర్డులు ఏర్పాటు చేశారు. మద్యం దుకాణాలు ఒక రోజు మూసి ఉండనుండగా.. తిరిగి జనవరి 27వ తేదీన మద్యం దుకాణాలు తెరుచుకోనున్నాయి. ఆదేశాలను తప్పక పాటించాలని ఉల్లంఘిస్తే ఎక్సైజ్‌ శాఖ కఠిన చర్యలు తీసుకోనుంది.

5 /5

మద్యం దుకాణాలతోపాటు రేపు మాంసాహార దుకాణాలు కూడా మూసివేసి ఉండనున్నట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. దాదాపు చాలా రాష్ట్రాల్లో చికెన్, మటన్‌, చేపల దుకాణాలు బంద్‌ ఉండనున్నాయి. హోటళ్లలో మాంసాహార విక్రయాలు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో పూర్తిగా నిలిచిపోనున్నాయి. తెలంగాణతోపాటు ఏపీలో గణతంత్ర వేడుకల సందర్భంగా మద్యం దుకాణాలు, మాంసాహార దుకాణాలు కూడా మూతపడి ఉండనున్నాయి.

Wine shops Tomorrow Wines Close Republic Day 2026 Wines Close Bar and restaurants Drinkers Drunker Bars Close Wines Close In Telangana Telangana Wines close

Next Gallery

Happy Republic Day 2026: తెలుగులో గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్, గ్రీటింగ్స్..