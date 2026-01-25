Wine Shops Close: తాగుబోతులకు భారీ షాక్‌.. రేపు వైన్‌ షాపులు మూసివేత!

Tomorrow Wines Close On January 26th For Republic Day 2026: మందుబాబులకు భారీ షాక్ తగిలింది. రేపు మద్యం దుకాణాలు మూసివేస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. మద్యం దుకాణాలు మూసివేస్తుండడంతో ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అయితే మద్యం దుకాణాలు ఎక్కడ? ఎప్పుడు మూసివేస్తున్నారో ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం.
దేశవ్యాప్తంగా జనవరి 26వ తేదీన డ్రై డేగా పరిగణిస్తారు. గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా తెలంగాణతోపాటు ఏపీలో రేపు మద్యం దుకాణాలు మూతపడనున్నాయి. బార్లు, మద్యం దుకాణాలు రేపు మూసివేయాలని ఎక్సైజ్ శాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది. రేపు రోజంతా మద్యం దుకాణాలు మూసి ఉంటాయి.
రేపు మద్యం దుకాణాలు మూసివేస్తూ ఇప్పటికే పలు మద్యం షాపుల దుకాణాల వద్ద నిర్వాహకులు బోర్డులు ఏర్పాటు చేశారు. మద్యం దుకాణాలు ఒక రోజు మూసి ఉండనుండగా.. తిరిగి జనవరి 27వ తేదీన మద్యం దుకాణాలు తెరుచుకోనున్నాయి. ఆదేశాలను తప్పక పాటించాలని ఉల్లంఘిస్తే ఎక్సైజ్ శాఖ కఠిన చర్యలు తీసుకోనుంది.
మద్యం దుకాణాలతోపాటు రేపు మాంసాహార దుకాణాలు కూడా మూసివేసి ఉండనున్నట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. దాదాపు చాలా రాష్ట్రాల్లో చికెన్, మటన్, చేపల దుకాణాలు బంద్ ఉండనున్నాయి. హోటళ్లలో మాంసాహార విక్రయాలు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో పూర్తిగా నిలిచిపోనున్నాయి. తెలంగాణతోపాటు ఏపీలో గణతంత్ర వేడుకల సందర్భంగా మద్యం దుకాణాలు, మాంసాహార దుకాణాలు కూడా మూతపడి ఉండనున్నాయి.