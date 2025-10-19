Happy Diwali Wishes 2025: తెలుగులో మీకోసం దీపావళి శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్..

Happy Diwali HD Images: అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకునే పండుగల్లో దీపావళి పండగ ఒకటి. ఈ పండగ మీ జీవితాల్లో వెలుగుని నింపాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా ప్రతి ఒక్కరికి దీపావళి శుభాకాంక్షలు పంపండి.
Happy Diwali Images And Wishes 2025 In Telugu: ప్రతి హిందువు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకునే పండగల్లో దీపావళి పండుగ ఒకటి.. పురాణాల ప్రకారం, దీపావళి పండగ అంటే దీపాల వరస అని అర్థం. ఈ పండగ ప్రతి ఏడాది ఆశ్వయుజ అమావాస్య రోజున వస్తుంది. చీకటిపై వెలుగు.. చెడుపై మంచి.. నిరాశపై ఆశ సాధించిన విజయానికి గాను ఈ పండగను జరుపుకుంటారు. ఈ దీపావళి పండుగ దేశవ్యాప్తంగా ఐదు రోజుల పాటు ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన పండుగ రోజున అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా ప్రతి ఒక్కరికి దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలపండి.
ఈ దీపావళి సందర్భంగా మీ మనసులో నెగిటివిటీ అనే టపాకాయలు పగిలి.. పాజిటివిటీ అనే దీపాన్ని వెలిగించాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ దీపావళి స్పెషల్ శుభాకాంక్షలు.
మీ జీవితంలో దీపమనే ఒక ఆశ.. టపాకాయ అనే పెద్ద సంతోషం.. ఆశ, సంతోషాలు నిత్యం మీ వెంటే ఉండాలని కోరుకుంటూ.. దీపావళి శుభాకాంక్షలు..
మీ జీవితం కొత్త వెలుగుల రంగుల హరివిల్లుగా మారి.. విజయం అని రంగోలితో నిండిపోవాలని కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు..
ఒక దీపం మరో దీపాన్ని వెలిగించినట్లుగా.. మీ ఆనందం పదిమందికి పంచాలని.. మీ జీవితంలో ప్రతిరోజు పండగే కావాలని.. ఆకాంక్షిస్తూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హ్యాపీ దీపావళి..
ధైర్యం అనేది దివ్వెను, విశ్వాసం అనే వత్తిని, విజయం అనే నూనెతో బాగా వెలిగించి, జ్ఞానం అనే కాంతిని పొందాలని కోరుకుంటూ... మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు..
నవ్వుల బాణా సంచా మోగి.. ఆరోగ్యపు మిఠాయిని తినాలని.. సంపాదననే లక్ష్మీ కటాక్షం మీ ఇంటిని చేరాలని.. కోరుకుంటూ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు.
జీవితంలో చీకటి అధ్యయనం ముగిసి.. వెలుగుల కొత్త పుస్తకం తెరవాలని కోరుకుంటూ.. ఈ దీపావళి పండగ సరికొత్త ఆరంభాలను నింపాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు.
మీ జీవితంలోని చీకటి అధ్యాయాలు తొలగిపోయి.. వెలుగుల కొత్త పుస్తకం తెరుచుకోవాలని కోరుకుంటూ.. ఈ దీపావళికి సరికొత్త ఆరంభాలను తీసుకురావావలని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు..
చిరునవ్వులే చిచ్చుబుడ్లు, సంతోషమే సురుసురుబత్తీలు.. మీ జీవితం మొత్తం ఆనందమయం కావాలని కోరుకుంటూ... మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు..
అజ్ఞానమనే చీకటిపై.. జ్ఞానం అనే వెలుగు సాధించిన విజయమే దీపావళి పండగ.. ఆ జ్ఞాన జ్యోతి మీలో ఎల్లప్పుడూ వెలుగును నింపాలని కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ దీపావళి పండగ శుభాకాంక్షలు.