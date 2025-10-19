English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Happy Diwali Wishes 2025: తెలుగులో మీకోసం దీపావళి శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్..

Happy Diwali Wishes 2025: తెలుగులో మీకోసం దీపావళి శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్..


Happy Diwali HD Images: అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకునే పండుగల్లో దీపావళి పండగ ఒకటి. ఈ పండగ మీ జీవితాల్లో వెలుగుని నింపాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా ప్రతి ఒక్కరికి దీపావళి శుభాకాంక్షలు పంపండి. 

Happy Diwali Images And Wishes 2025 In Telugu: ప్రతి హిందువు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకునే పండగల్లో దీపావళి పండుగ ఒకటి.. పురాణాల ప్రకారం, దీపావళి పండగ అంటే దీపాల వరస అని అర్థం. ఈ పండగ ప్రతి ఏడాది ఆశ్వయుజ అమావాస్య రోజున వస్తుంది. చీకటిపై వెలుగు.. చెడుపై మంచి.. నిరాశపై ఆశ సాధించిన విజయానికి గాను ఈ పండగను జరుపుకుంటారు. ఈ దీపావళి పండుగ దేశవ్యాప్తంగా ఐదు రోజుల పాటు ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన పండుగ రోజున అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా ప్రతి ఒక్కరికి దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలపండి. 
 
1 /10

ఈ దీపావళి సందర్భంగా మీ మనసులో నెగిటివిటీ అనే టపాకాయలు పగిలి.. పాజిటివిటీ అనే దీపాన్ని వెలిగించాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ దీపావళి స్పెషల్ శుభాకాంక్షలు.   

2 /10

మీ జీవితంలో దీపమనే ఒక ఆశ..  టపాకాయ అనే పెద్ద సంతోషం.. ఆశ, సంతోషాలు నిత్యం మీ వెంటే ఉండాలని కోరుకుంటూ.. దీపావళి శుభాకాంక్షలు..  

3 /10

మీ జీవితం కొత్త వెలుగుల రంగుల హరివిల్లుగా మారి.. విజయం అని రంగోలితో నిండిపోవాలని కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు..  

4 /10

ఒక దీపం మరో దీపాన్ని వెలిగించినట్లుగా.. మీ ఆనందం పదిమందికి పంచాలని..  మీ జీవితంలో ప్రతిరోజు పండగే కావాలని.. ఆకాంక్షిస్తూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హ్యాపీ దీపావళి..  

5 /10

ధైర్యం అనేది దివ్వెను, విశ్వాసం అనే వత్తిని, విజయం అనే నూనెతో బాగా వెలిగించి, జ్ఞానం అనే కాంతిని పొందాలని కోరుకుంటూ... మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు..  

6 /10

నవ్వుల బాణా సంచా మోగి.. ఆరోగ్యపు మిఠాయిని తినాలని.. సంపాదననే లక్ష్మీ కటాక్షం మీ ఇంటిని చేరాలని.. కోరుకుంటూ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు.   

7 /10

జీవితంలో చీకటి అధ్యయనం ముగిసి.. వెలుగుల కొత్త పుస్తకం తెరవాలని కోరుకుంటూ.. ఈ దీపావళి పండగ సరికొత్త ఆరంభాలను నింపాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు.  

8 /10

మీ జీవితంలోని చీకటి అధ్యాయాలు తొలగిపోయి.. వెలుగుల కొత్త పుస్తకం తెరుచుకోవాలని కోరుకుంటూ.. ఈ దీపావళికి సరికొత్త ఆరంభాలను తీసుకురావావలని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు..   

9 /10

చిరునవ్వులే చిచ్చుబుడ్లు, సంతోషమే సురుసురుబత్తీలు.. మీ జీవితం మొత్తం ఆనందమయం కావాలని కోరుకుంటూ... మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు..  

10 /10

అజ్ఞానమనే చీకటిపై.. జ్ఞానం అనే వెలుగు సాధించిన విజయమే దీపావళి పండగ.. ఆ జ్ఞాన జ్యోతి మీలో ఎల్లప్పుడూ వెలుగును నింపాలని కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ దీపావళి పండగ శుభాకాంక్షలు.  

