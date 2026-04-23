Top 10 Billionaires countries in World: 2026 ప్రకారం అత్యధిక బిలీయనీర్స్ ఉన్న టాప్ 10 దేశాలు.. భారత్ స్థానం ఇదే..

Top 10 Billionaires countries in World: ఫోర్బ్స్ ప్రపంచ బిలియనీర్ల జాబితా 2026 ప్రకారం, వరల్డ్ వైడ్ గా  3,428 మంది బిలియనీర్లు ఉన్నారు. 2025లో ఈ సంఖ్య 3,028గా ఉంది. తాజాగా వీరిందరి సంపద కలిపితే 20.1 ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంది. ప్రపంచంలో అత్యధిక బిలియనీర్లు కలిగిన టాప్ 10 దేశాల జాబితా ఇక్కడ ఉంది. అందులో భారత దేశం స్థానం విషయానికొస్తే..  
యునైటెడ్ స్టేట్స్ (USA)..  ఫోర్బ్స్ ప్రపంచ సంపన్నుల జాబితాలో అత్యధిక సంఖ్యలో బిలియనీర్లతో యునైటెడ్ స్టేట్స్ అగ్రస్థానంలో ఉంది. ప్రపంచంలోని టాప్ 15 అత్యంత సంపన్నులలో చాలా మందితో సహా, యూఎస్‌లో 989 మంది బిలియనీర్లు ఉన్నారు. (Photo: ANI)

చైనా (China).. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్,  వినియోగ వస్తువుల రంగాలలో భారీ వృద్ధి కారణంగా, ఫోర్బ్స్ ప్రపంచ సంపన్నుల జాబితాలో 539 మంది బిలియనీర్లతో చైనా రెండవ స్థానంలో నిలిచింది. (Photo: Freepik)  

భారత్ (India)..  ప్రపంచవ్యాప్తంగా మూడవ స్థానంలో ఉన్న భారతదేశంలో 229 మంది బిలియనీర్లు ఉన్నారు. ముఖ్యంగా, దేశంలోని బిలియనీర్ల మొత్తం సంపద ఫస్ట్ టైమ్  $1 ట్రిలియన్ మార్కును దాటింది. (Photo: Freepik)  

జర్మనీ (Germany)..  ప్రపంచ బిలియనీ్  జాబితాలో జర్మనీ నాలుగవ స్థానంలో ఉంది. 212 మంది బిలియనీర్లతో యూరప్ లో అత్యంత  సంపన్నులున్న దేశంగా విరాజిల్లుతుంది. ఆ దేశంలోని రిటైల్ దిగ్గజాలు,  ఉన్నత శ్రేణి ఆటోమోటివ్ తయారీ రంగం సాధించిన విజయమే బిలియనీర్ల పెరుగుదలకు కారణంగా నిలిచింది. (Photo: Freepik)  

రష్యా (Russia).. ఉక్రెయిన్‌తో గత కొన్నేళ్లుగా  కొనసాగుతున్న యుద్ధంతో పాటు ఆ దేశంపై ఆంక్షలు ఉన్నప్పటికీ, 147 మంది బిలియనీర్లతో రష్యా 5వ ప్లేస్ నిలిచింది. ఆ దేశంలోని సంపద ప్రధానంగా లోహాలు, మైనింగ్, ఇంధన రంగాలలో ఉంది. (Photo: Freepik)

ఇటలీ (Italy).. ప్రపంచంలోని అత్యంత సంపన్నుల జాబితాలో ఇటలీ 89 మంది బిలియనీర్లతో 6వ స్థానంలో ఉంది. ఫెర్రెరో ఫ్యామిలీ  వంటి లావిష్ బ్రాండ్లు,  ఆహార దిగ్గజాలు ఆ దేశ సంపదకు మూలా  స్తంభాలుగా నిలుస్తున్నాయి. (Photo:X/@XekiHlongwane)  

కెనడా (Canada)..  కెనడా 82 మంది బిలియనీర్లతో 7వ స్థానంలో ఉంది. వీరిలో గణనీయమైన సంఖ్యలో ఫైనాన్షియల్ టెక్నాలజీ,  క్రిప్టోకరెన్సీ రంగాల నుండే ఎక్కువగా ఉన్నారు. (Photo: Freepik)  

హాంగ్ కాంగ్ (Hong Kong).. ఈ జాబితాలో హాంగ్ కాంగ్ 71 మంది బిలియనీర్లతో ఎనిమిదవ స్థానంలో ఉంది. నగరంలోని అత్యంత పోటీతో కూడిన రియల్ ఎస్టేట్, షిప్పింగ్ రంగాల ద్వారా చాలా మంది దేశ సంపద నిర్మాణంలో తోడ్పాటు అందించారు. (Photo: Freepik)

బ్రెజిల్ (Brazil).. ప్రధానంగా బ్యాంకింగ్, బ్రూయింగ్, ఈ-కామర్స్ రంగాలకు చెందిన 70 మంది బిలియనీర్లతో బ్రెజిల్ తొమ్మిదవ స్థానంలో నిలిచింది. (Photo: Freepik)  

తైవాన్ (Taiwan)..  సెమీ కండక్టర్లకు ఉన్న ప్రపంచవ్యాప్త గిరాకీ ద్వారా లబ్ధి పొందుతూ, ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ రంగం నుండి వచ్చిన 66 మంది బిలియనీర్లతో తైవాన్ ఈ జాబితాలో పదవ స్థానంలో ఉంది. (Photo: Freepik)

