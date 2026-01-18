English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Lose Weight Without Dieting: డైట్ చేయకుండానే బరువుని సులభంగా తగ్గించే.. 10 ఈజీ రహస్యాలు

Lose Weight Without Dieting: డైట్ చేయకుండానే బరువుని సులభంగా తగ్గించే.. 10 ఈజీ రహస్యాలు

Weight Loss Secrets : చాలామంది బరువు తగ్గాలంటే వెంటనే కఠినమైన డైట్లు చేస్తారు. కానీ అవి కొంతకాలానికే ఆపేస్తే మళ్లీ బరువు పెరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే డైట్ చేయకుండా.. రోజువారీ అలవాట్లలో చిన్న మార్పులు చేస్తే ఆరోగ్యంగా బరువు తగ్గవచ్చు.
1 /5

మొదటగా వాస్తవిక లక్ష్యాలు పెట్టుకోవాలి. వారానికి 1 నుంచి 2 కిలోలకంటే ఎక్కువ బరువు తగ్గాలని ఆశించకూడదు. నెమ్మదిగా తగ్గిన బరువు ఎక్కువకాలం నిలుస్తుంది. నిత్యం శారీరక వ్యాయామం చాలా ముఖ్యం. రోజూ 30 నిమిషాలు నడక, సైక్లింగ్ లేదా ఇంట్లోనే చిన్న వ్యాయామాలు చేయవచ్చు. వారానికి కనీసం 5 రోజులు కదలిక ఉండేలా చూసుకోవాలి.

2 /5

నీళ్లు ఎక్కువగా తాగడం కూడా ఉపయోగపడుతుంది. చక్కెర పానీయాల బదులు నీళ్లు తాగితే అదనపు క్యాలరీలు తగ్గుతాయి. భోజనం ముందు ఒకటి లేదా రెండు గ్లాసుల నీళ్లు తాగితే తక్కువ తింటాం. ఆహారంలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాలు తీసుకోవాలి. పండ్లు, కూరగాయలు, సంపూర్ణ ధాన్యాలు, పప్పులు ఇవన్నీ కడుపు నిండిన భావన ఇస్తాయి. దీంతో తరచూ ఆకలి వేయదు.

3 /5

ప్రతి భోజనంలో ప్లేట్‌లో సగం భాగం కూరగాయలతో నింపాలి. కూరగాయల్లో క్యాలరీలు తక్కువగా ఉండి, పోషకాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ప్రోటీన్ కూడా తప్పనిసరి. పప్పులు, గుడ్లు, పెరుగు, పాలు, కాయలు వంటి వాటితో శరీరం ఎక్కువసేపు తృప్తిగా ఉంటుంది.

4 /5

నిద్ర సరిపడా లేకపోతే బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. రోజుకు 7–8 గంటలు నిద్రపోవడానికి ప్రయత్నించాలి. ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడం చాలా అవసరం. ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా తింటాం. ధ్యానం, లోతైన శ్వాసలు, సంగీతం వినడం ఉపయోగపడుతుంది.

5 /5

భోజనం మానేయకూడదు. టైమ్‌కు తింటే అతిగా తినే అవకాశం తగ్గుతుంది. ఇంట్లో వండిన ఆహారం తీసుకుంటే పదార్థాలపై నియంత్రణ ఉంటుంది. భోజనం నెమ్మదిగా తినడంమ చిన్న ప్లేట్ ఉపయోగించడం కూడా సహాయపడుతుంది. ఓపికగా, మీ మీద మీరు దయగా ఉండండి. చిన్న విజయాలను ఆనందించండి. డైట్ లేకుండానే ఆరోగ్యంగా బరువు తగ్గడం పూర్తిగా సాధ్యమే.

lose weight without dieting easy weight loss tips natural weight loss methods healthy weight loss habits weight loss without diet plan

Next Gallery

Hyderabad Traffic: హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్ సమస్యలకు చెక్.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాస్టర్ ప్లాన్