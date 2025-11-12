English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Fastest Trains: ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన 10 రైళ్లు ఇవే.. టాప్‌లో ఏ దేశం ట్రైన్ ఉందంటే..?

Fastest Trains: ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన 10 రైళ్లు ఇవే.. టాప్‌లో ఏ దేశం ట్రైన్ ఉందంటే..?

10 Fastest Trains Of The World: రోజురోజుకి టెక్నాలజీ వేగం పెరుగుతున్న ఈ కాలంలో.. రోడ్లపై కార్లు కాదు.. పట్టాలపై పరుగులు తీస్తున్న రైళ్లు.. వేగానికి కొత్త నిర్వచనాన్ని ఇస్తున్నాయి. కళ్లు చెదిరే స్పీడుతో నిమిషాల్లోనే వందల కిలోమీటర్ల దూరం చేరుకునే రైళ్లను చూస్తే మతిపోవాల్సిందే. అయితే ఈ ట్రైన్స్ కేవలం ప్రయాణానికి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా.. వేగం, భద్రత, సౌకర్యం అనే మూడు అంశాల్లోనూ కొత్త ప్రమాణాలు సృష్టిస్తున్నాయి. చైనా నుంచి జపాన్.. ఫ్రాన్స్ నుంచి జర్మనీ వరకు.. ప్రతి దేశం తనదైన స్పీడ్ రికార్డుతో ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. మనం ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన టాప్ 10 రైళ్లు ఏవో తెలుసుకుందాం..
1 /10

షాంఘై మాగ్లెవ్: 460 కి.మీ/గం/286 mph (చైనా): షాంఘై మాగ్లెవ్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఫాస్టెస్ట్ ట్రైన్. దీని గరిష్ట ఆపరేటింగ్ వేగం గంటకు 460 కిలోమీటర్లు. 30 కిలోమీటర్ల ప్రయాణాన్ని కేవలం 7 నిమిషాల్లో పూర్తి చేస్తుంది. దీని ఆపరేషన్ శక్తివంతమైన అయస్కాంతం సహాయంతో జరుగుతుంది. చైనా కూడా ఇప్పుడు గంటకు 600 కిలోమీటర్ల మేర మాగ్లెవ్‌ను తయారు చేసింది. సాధారణ తరగతిలో దీని వన్ వే టికెట్ రూ. 577. వీఐపీ సీటు రూ.1154. ఈ రైలు ఢిల్లీ నుండి పాట్నాకు 2 గంటల్లో చేరుకోవచ్చు.

2 /10

CR400 'ఫక్సింగ్': ఈ జాబితాలో రెండవ రైలు కూడా చైనాకు చెందినది. CR400 'ఫక్సింగ్' రైళ్లు వాణిజ్యపరంగా గరిష్టంగా 350 కి.మీ/గం (217 mph) వేగంతో నడుస్తాయి. అలాగే 420 కి.మీ/గం (260 mph) పరీక్షా వేగాన్ని కూడా చేరుకున్నాయి. ఈ రైళ్లను యూరప్, జపాన్‌లోని హై-స్పీడ్ రైళ్లలో ఉపయోగించే టెక్నాలజీ ఆధారంగా అభివృద్ధి చేయగా.. ఇది రెండవ స్థానంలో ఉంది.

3 /10

ICE3: 330 కి.మీ/గం/205 mph: జర్మనీ రైలు. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 330 కిలోమీటర్లు. అయితే, రైలు ఆలస్యంగా వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఈ వేగాన్ని తాకింది. సాధారణంగా ఇది గంటకు 300 కిలోమీటర్ల వేగంతో నడుస్తుంది.

4 /10

TGV: 320 కి.మీ/గం/198.5 mph (ఫ్రాన్స్): ఈ ఫ్రెంచ్ రైలు గరిష్ట వేగం గంటకు 320 కిలోమీటర్లు. అయితే, ఈ రైలు గంటకు 574 కి.మీ. ఇది దాని సాధారణ గరిష్ట వేగం దాదాపు రెట్టింపు. ఈ రైలు 2007లోనే ఈ ఘనత సాధించింది. ఐరోపాలో మొట్టమొదటి ప్రత్యేక హై-స్పీడ్ రైలు నెట్‌వర్క్‌ను ఫ్రాన్స్ కలిగి ఉంది.

5 /10

JR East E5-320 కి.మీ/గం/198.5 mph (జపాన్): ఈ జపనీస్ రైలు గరిష్ట వేగం గంటకు 320 కిలోమీటర్లు. ఈ రైలు తేలికపాటి అల్యూమినియంతో తయారు చేయబడింది, ఇది అధిక వేగాన్ని కొనసాగించడంలో సహాయపడుతుంది. స్లీపర్ వందే భారత్‌ను అల్యూమినియంతో మాత్రమే రూపొందించాలని ప్లాన్ చేశారు.

6 /10

'అల్ బోరాక్' (Al Boraq) 320 కిమీ/గం/198.5 mph (మొరాకో): ఈ మొరాకో రైలు గరిష్ట వేగం గంటకు 320 కిలోమీటర్లు. ఈ రైలు ఆఫ్రికా యొక్క ఏకైక ప్రత్యేక హైస్పీడ్ రైలు నెట్‌వర్క్‌లో నడుస్తుంది. ఇది ఫ్రాన్స్‌కు చెందిన TGV ఆధారంగా రూపొందించబడింది.  

7 /10

AVE S-103: 310 కిమీ/గం/193 mph (స్పెయిన్): ఇది స్పానిష్ రైలు. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 310 కిలోమీటర్లు. దీని నిర్మాణం కూడా TGV టెక్నాలజీపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ రైలు ఆపరేషన్ 1992లో ప్రారంభమైంది. ఈ రైలు గంటకు 350 కిలోమీటర్ల వేగంతో నడపవచ్చు.  

8 /10

ట్రెనిటాలియా ETR1000: 360 కిమీ/గం/223.6 mph (ఇటలీ): ఇటాలియన్ స్టేట్ రైల్వేస్ ఫ్రాకియారోస్సా, ఆంగ్లంలో 'రెడ్ యారో' అని పిలుస్తారు. ఇది 2017లో ప్రవేశపెట్టివన హై-స్పీడ్ రైళ్ల శ్రేణి. ఇటలీ దేశం ఎనిమిదవ స్థానంలో ఉంది.

9 /10

KTX-I హై-స్పీడ్ రైల్వే: 305 కిమీ/గం/190 mph (దక్షిణ కొరియా): 2004లో తన హై-స్పీడ్ రైళ్ల నెట్‌వర్క్‌ను విస్తరించడానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చిన దక్షిణ కొరియా తొమ్మిదవ స్థానంలో ఉంది. ఫ్రెంచ్ TGV టెక్నాలజీ సహాయంతో ఇప్పుడు అది హై-స్పీడ్ రైల్వేల అద్భుతమైన నెట్‌వర్క్‌ను కలిగి ఉంది.  

10 /10

హరమైన్ హై స్పీడ్ రైల్వే: 300 కిమీ/గం/186 mph: సౌదీ అరేబియా యొక్క ఈ రైలు గరిష్ట వేగం గంటకు 300 కిలోమీటర్లు. ఇది 450 కిలోమీటర్ల ప్రయాణాన్ని 2 గంటల్లో పూర్తి చేస్తుంది. ఇవి 50 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రతలలో పనిచేయడానికి ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడిన స్పెయిన్ యొక్క టాల్గో రైళ్లు.  

