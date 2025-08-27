English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Happy Ganesh Chaturthi Wishes: తెలుగులో వినాయక చవితి విషెస్, HD ఫోటోలు, గ్రీటింగ్స్..


Happy Ganesh Chaturthi Wishes Telugu: వినాయక చవితిని అందరూ ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. దాదాపు ఈ పండగ కొన్ని రాష్ట్రాల్లో తొమ్మిది రోజులపాటు జరుపుకుంటే మరికొన్ని రాష్ట్రాల్లో పది రోజులపాటు జరుపుకుంటారు. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన పండుగ మీ జీవితంలో వెలుగును నింపాలని కోరుకుంటూ ఇలా శుభాకాంక్షలు తెలపండి..

Happy Ganesh Chaturthi Wishes Telugu: హిందువులంతా ఎంతో ఘనంగా జరుపుకునే పండగల్లో వినాయక చవితి ఒకటి. వినాయక చవితి భారతీయులు దాదాపు పది రోజులపాటు ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఈ సంవత్సరం పండగ ఆగస్టు 27వ తేదీన వచ్చింది. ఈరోజు భారతదేశంలోని పల్లె పల్లెన వాడవాడనా వినాయకుడిని ప్రతిష్ట చేస్తారు. చివరి రోజున వినాయకుని నిమజ్జనం ఎంతో ఘనంగా డప్పు వాయిద్యాలు నడుమ ఘనంగా చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన పండగ రోజు మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులు ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి.
 
గణనాథుడి ఆశీస్సులతో మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు సుఖ సంతోషాలు, విజయం, శ్రేయస్సు కలగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ.. హ్యాపీ గణేష్ చతుర్థి..  

వినాయకుడి కృప మీపై ఎల్లవేళలా ఉండాలని కోరుకుంటూ.. ఆయన అనుగ్రహంతో సుఖసంతోషాలు కలగాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు..  

వినాయకుని చల్లని దీవెనలతో.. మీ జీవితంలో ఆనందం, అదృష్టం, మంచి ఆరోగ్యం నిండాలని ఆశిస్తూ.. వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు..  

వినాయకుడు జీవితంలో ఆనందంతో పాటు ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ.. ఈ గణపతి పండగ రోజున మీ కుటుంబ సభ్యులు చల్లగా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ మీ అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు.   

మీ జీవితంలో ఉన్న సమస్త విఘ్నాలను తొలగించి.. సర్వ శుభాలను ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు..  

సకల శుభాలకు మూలమైన వినాయకుడి పండగ రోజు.. మీ ఇంట సుఖసంతోషాలు వెల్లువిరియాలని కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు..  

విఘ్నేశ్వరుని ఆశీస్సులతో మీరు చేపట్టే ప్రతి పనిలో విజయం సాధించాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు..  

ఈ వినాయక చవితి మీ జీవితంలో కొత్త ఆశలను, ఆనందాన్ని తీసుకురావాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు..  

గజాననుడి ఆశీస్సులతో మీ జీవితంలో కష్టాలన్నీ తొలగిపోయి.. కోరుకున్న ప్రతి కోరిక నెరవేరాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు.  

వినాయక చవితి సందర్భంగా మీ ఇల్లు సుఖసంతోషాలతో నిండాలని కోరుకుంటూ.. ప్రతి ఒక్కరి ముఖంలో చిరునవ్వు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తూ.. మీ అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు..

