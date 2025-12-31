English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Happy New Year 2026 Wishes: 2026 నూతన సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్, గ్రీటింగ్స్..

Happy New Year 2026 Wishes: 2026 నూతన సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్, గ్రీటింగ్స్..

Happy New Year 2026 Wishes In Telugu: ప్రతి ఏడాది కొత్త సంవత్సరాన్ని అందరూ ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు.. ఈ ఏడాది కూడా కుటుంబ సభ్యులతో ఎంతో ఆనందంగా జరుపుకోవాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. జీ తెలుగు న్యూస్ తరఫున మీ అందరికీ పేరుపేరునా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు..

Happy New Year 2026 Wishes: గడిచిన కాలం పోయి కొత్త కాలం రాబోతోంది.. దీనినే కొంతమంది నూతన సంవత్సరంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఈరోజుతో 2025 సంవత్సరం ముగిసి 2026 సంవత్సరం ప్రారంభమవుతుంది. ప్రతి ఏడాదిలాగా ఈ సంవత్సరం కూడా అందరూ సుఖ సంతోషాలతో జీవితాన్ని గడపాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా మీ మేలు కోరే ప్రతి ఒక్కరికి సోషల్ మీడియా ద్వారా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి..
 
1 /10

విపరీతంగా కురిసే మంచులో... అకస్మాత్తుగా విరిసే పువ్వులా.. మీ ఇంట్లో ఆనందాల సిరివెన్నెల కురవాలి.. ఈ కొత్త సంవత్సరం మీ జీవితంలో కొత్త వెలుగుని నింపాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరుపేరునా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు..

2 /10

గతంలో గడిచిపోయిన కాలం ఒక పాఠం.. రాబోయే కొత్త కాలం ఒక అద్భుతమైన అవకాశం.. ఈ 2026 సంవత్సరంలో మీ లక్ష్యాలన్నీ నెరవేరాలని.. అలాగే మీరు వేసే ప్రతి అడుగు మిమ్మల్ని ఆనందింపజేయాలని ఆశిస్తూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్..  

3 /10

గడిచిన 365 రోజులు వదిలేసి రాబోయే 365 రోజులు కొత్త అవకాశాలుగా భావించి.. ఈ ఏడాది మీ ప్రతి కల నిజం కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు..  

4 /10

జీవితమనే పుస్తకంలో 2026 సంవత్సరం అని ఒక ఖాళీ పేజీ మొదలైనట్టు.. ఆ పేజీని అందమైన రంగులతో మధురమైన జ్ఞాపకాలతో నింపేయడమే మీ లక్ష్యం.. ఈ లక్ష్యం దిశగా అడుగులు వేయాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు..  

5 /10

మీ అందమైన ఇల్లు సిరి సంపదలతో.. మీ మనసు ప్రశాంతతతో.. మీ శరీరం నిండు ఆరోగ్యంతో విరాజిల్లాలని కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు..  

6 /10

మరో ఏడాది మరిన్ని జ్ఞాపకాలతో.. మన స్నేహం ఇలాగే కొనసాగుతూ ఉండాలని కోరుకుంటూ.. నా ప్రియమైన మిత్రులందరికీ.. 2026 నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు..  

7 /10

తీవ్ర కష్టాలు కరిగిపోవాలి.. కన్నీళ్లు తుడిచిపెట్టుకుపోవాలి.. ఈ కొత్త ఏడాది మీ జీవితం నవ్వుల పువ్వులతో వికసించాలి.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరుపేరునా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు..  

8 /10

చిమ్మ చీకటిని తరిమికొట్టే సూర్య కాంతిలా... ఈ కొత్త సంవత్సరం మీ జీవితంలో అడ్డంకులన్నింటిని తొలగించి.. విజయపథంలో నడిపించాలని ఆ శ్రీమహావిష్ణువుని కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.   

9 /10

గత ఏడాదిలాగా అన్నింటినీ నేర్చుకుంటూ.. కెరీర్‌ను అద్భుతమైన నైపుణ్యంతో ముందుకు సాగిస్తూ వెళ్తు.. రాబోయే సంవత్సరంలో కూడా అద్భుతమైన అవకాశాలు పొందుతూ.. ముందుకెళ్లాలి... మీ అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. 

10 /10

ఆ దేవుడి ఆశీస్సులతో మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు రాబోయే 2026 సంవత్సరం కూడా మంచి జరగాలని మనసారా కోరుకుంటూ మీ అందరికీ.. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2026..  

Happy New Year 2026 New Year 2026 New year wishes Happy New Year 2026 Wishes Happy New Year 2026 Quotes Telugu

Next Gallery

Bank Holidays: న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా రేపు బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడంటే..?