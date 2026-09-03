/తెలుగులో శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు, HD ఫోటోస్‌!

Happy Sri Krishna Janmashtami Wishes In Telugu: శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమిని భారతీయులు ఎంత ఘనంగా జరుపుకుంటారో అందరికీ తెలుసు.. ఈరోజు కృష్ణుడు పుట్టిన రోజుగా భావించి ప్రతి ఒక్కరూ ఉపవాసాలు పాటించి స్వామి వారిని పూజిస్తారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన రోజున ప్రతి ఒక్కరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా వారికి శుభాకాంక్షలు పంపండి..
Happy Sri Krishna Janmashtami Wishes In Telugu: భారతీయ సనాతన ధర్మంలో అత్యంత వైభవంగా.. ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకునే అత్యంత ప్రధాన పర్వదినాల్లో శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి ఒకటి.. దీనినే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోకులాష్టమి, కృష్ణాష్టమిగా కూడా పిలుస్తారు. ఆధర్మం పెరిగిపోయిన ప్రతిసారి ధర్మస్థాపన కోసం భగవంతుడు అవతరిస్తాడనే నమ్మకానికి ప్రతీకగా శ్రావణ బహుళ అష్టమి.. రోహిణి నక్షత్రం వేల శ్రీకృష్ణ అవతారం జరిగింది.. అందుకే ఈ రోజున కృష్ణాష్టమిని జరుపుకుంటారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన పండగ రోజు ఆ కృష్ణుడి అనుగ్రహం ప్రతి ఒక్కరూ పొందాలని కోరుకుంటూ ఇలా మీ మిత్రులకు శ్రేయోభిలాషులకు, అక్కాచెల్లెళ్లకు, అన్నాదమ్ములకు సోషల్ మీడియా ద్వారా శ్రీ కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు పంపండి..
చీకటిని చీల్చుతూ వెలిగిన వెన్నెల రూపం.. జగత్కి ప్రేమ పాట నేర్పిన మురళీ గానం.. ఆ కన్నయ్య పాద దూళి మీ ఇంట సిరి సంపదలను నింపాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు..
అధర్మాన్ని తుంచి.. సత్యపథం చూపిన జగద్గురువు శ్రీకృష్ణుడు.. మీ అడుగుజాడల్లో జ్ఞానాన్ని అందించాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు..
నెమలి పించపు సొగసుతో.. చిరునవ్వుల వెన్నదొంగ మీ ఇంట ఆనందాలను కొల్లగొట్టి.. చింతలను దూరం చేయాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ గోకులాష్టమి శుభాకాంక్షలు..
యమునా నది తీరాన మోగిన వేణునాదం.. మీ హృదయంలో సరికొత్త ఆశల రాగాలను ఆలపించాలని కోరుకుంటూ.. ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముని కృపాకటాక్షాలు సదా మీ తోడుండాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కృష్ణాష్టమి ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు..
అర్జునుడికి రథసారథియై నడిపించిన ఆ మాధవుడు.. మీ జీవిత ప్రయాణంలో ఎదురయ్యే ప్రతి సమస్యలోనూ మీకు విజయాన్ని.. అద్భుతమైన మనోధైర్యాన్ని ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరుపేరునా శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు..
ఆవుల కాపరిగా మొదలై.. అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన.. శ్యామ సుందరుని పాదపద్మాలకు నమస్కరిస్తూ.. ఈ పర్వదినం మీ జీవితంలో సరికొత్త కాంతులను నింపాలని ఆశిస్తూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు..
మట్టి తిని విశ్వాసాన్ని చూపిన చిన్ని కృష్ణుడి లీలలు.. మీ ఇంట చిరునవ్వుల తోరణాలు కట్టాలి.. తరగని ప్రేమ.. తరగని సంతోషాలను అందించాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు..
రాధా హృదయమేశ్వరుడు.. కరుణామయుడైన శ్రీకృష్ణుని ఆశీస్సులు మీ కుటుంబానికి ఎల్లప్పుడూ లభించాలని.. ఆయన అనుగ్రహంతో ఉన్న శిఖరాలకు ఎదగాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు..
గీతలో శ్రీకృష్ణుడు బోధించిన కర్తవ్యా దీక్ష మీలోని ప్రతి సంకల్పాన్ని విజయతీరాలకు చేర్చాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ గోకులాష్టమి శుభాకాంక్షలు..
నీలి మేఘ శ్యాముని రాకతో ప్రకృతి పులకించిన వేళ.. ఆ కృష్ణ భగవానుని అనుగ్రహం మీ ఇంట ఆయురారోగ్యాలతో పాటు.. అష్టైశ్వర్యాల వర్షం కురిపించాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు..