Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు, బెస్ట్ కోట్స్‌, HD ఫోటోలు మీ కోసం..

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు, బెస్ట్ కోట్స్‌, HD ఫోటోలు మీ కోసం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 13, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 08:05 PM IST

Happy Vinayaka Chavithi In Telugu: ప్రతి సంవత్సరం వినాయక చవితి ఘనంగా పల్లె పల్లెనా వీధి వీధిన ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఈ ఏడాది కూడా ఎంతో ఘనంగా అందరూ వినాయక చవితి జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ.. మీ మేలుకోరే మిత్రులకు ఇలా సోషల్ మీడియా ద్వారా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు పంపండి.
 

Happy Vinayaka Chavithi In Telugu: ఏ రకమైన కార్యమైనా.. పూజలైన లేదా కొత్త పనిని ప్రారంభించినా.. ఎలాంటి విఘ్నాలు రాకుండా విజయవంతం కావాలని ముందుగా గణపతికి మొదటి పూజ చేస్తారు.. సర్వ విఘ్నాలను తొలగించి.. ఆటంకాలు లేకుండా విజయాన్ని ప్రసాదించే దేవుడిగా ఆయనను కొలుస్తూ ఉంటారు.. ప్రతి ఏడాది భాద్రపద మాసంలో వినాయక చవితి ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన వినాయక చవితి రోజున ప్రతి ఒక్కరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా మీ మిత్రులకు శ్రేయోభిలాషులకు సోషల్ మీడియా ద్వారా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు పంపండి.
 

Happy Vinayaka Chavithi Pics1/10

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు 2026

ఆ వినాయకుడి దివ్యమైన ఆశీస్సులతో మీ జీవితంలోని ప్రతి అడ్డంకి తో పాటు సమస్య తొలగిపోయి.. విజయాలు కలగాలని కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు..  

Vinayaka Chavithi Subhakankshalu Telugu Status2/10

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు 2026

సకల విజ్ఞానాలను తొలగించే లంబోదరుడు మీ ఇంట సుఖశాంతులతో పాటు అష్టైశ్వర్యాలను అందించాలని ఆశిస్తూ.. మీ అందరికీ.. వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు..  

Vinayaka Chavithi Subhakankshalu Telugu Quotes3/10

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు 2026

మీరు తలపెట్టిన ప్రతి కార్యం సక్సెస్ అవ్వాలని.. ఆ వినాయకుడి కరుణాకటాక్షాలు మీకు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు..  

Vinayaka Chavithi Text In Telugu4/10

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు 2026

సిద్ధి బుద్ధి... జ్ఞానాలకు అధినేత అయిన ఆ బొజ్జ గణపయ్య మీ జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ సుఖసంతోషాలను నింపాలని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు..  

Ganesh Chaturthi Quotes Telugu5/10

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు 2026

భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకునే ఈ గణేష్ ఉత్సవాలు మీ ఇంట అద్భుతమైన కొత్త కాంతులను నింపాలని కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు..  

Happy Vinayaka Chavithi6/10

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు 2026

పార్వతీ తనయుడు.. విఘ్న వినాశకుడు ఆయన ఆ విగ్నేశ్వరుడి ఆశీస్సులు మీకు ఎల్లవేళలా ఉండాలని కోరుకుంటూ.. గణపతి బొప్పా మోరియా.. వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు..   

Vinayaka Chavithi Greetings In Telugu7/10

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు 2026

ఈ వినాయక చవితి మీ జీవితంలో కొత్త వెలుగులు నింపి.. అనుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకునే శక్తిని ప్రసాదించాలని మనసారా ప్రార్థిస్తూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు.   

Vinayaka Chavithi Subhakankshalu Telugu8/10

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు 2026

ఆ గణపయ్య ఆశీస్సులతో మీ ఇల్లు ఆనంద నిలయంగా మారాలని.. మీ కుటుంబం ఎల్లప్పుడూ ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లాలని ఆశిస్తూ.. మీ అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు..  

Ganesh Chaturthi Wishes In Telugu9/10

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు 2026

అడ్డంకులను తొలగించి.. విజయాన్ని ప్రసాదించి ఆ విఘ్నరాజు మీ వెంట ఉండి మిమ్మల్ని సదా నడిపించాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు..  

Vinayaka Chavithi Wishes In Telugu10/10

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు 2026

ప్రకృతిని ప్రేమిద్దాం మట్టి వినాయకుడినే పూజిద్దాం.. పర్యావరణాన్ని కాపాడుకుందాం. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరుపేరునా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు..  

TAGS:
Vinayaka Chavithi Wishes
Vinayaka Chavithi Wishes 2026
Happy Vinayaka Chavithi
Happy Vinayaka Chavithi Pics

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Snakes Kissing Video: ఇదెక్కడి అరాచకం.. లిప్ లాక్ చేసుకుంటున్న రెండు పాములు.. వీడియో వైరల్..
2
3
4
5