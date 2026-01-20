English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Top 10 Heroes 2026: టాప్ 10 హీరోల్లో ఐదుగురు మన తెలుగు వాళ్లే.. ఎవరెవరు ఏ స్థానంలో ఉన్నారంటే..!

Top 10 Heroes 2026: టాప్ 10 హీరోల్లో ఐదుగురు మన తెలుగు వాళ్లే.. ఎవరెవరు ఏ స్థానంలో ఉన్నారంటే..!

Top 10 Heroes 2026 List: ఒర్మాక్స్ మీడియా తాజాగా విడుదల చేసిన Ormax Stars India Loves.. డిసెంబర్ 2025 జాబితా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతుంది. ఈ లిస్ట్‌లో భారతదేశంలో ప్రేక్షకులు ఎక్కువగా ఇష్టపడే టాప్ 10 మేల్ సినీ నటుల పేర్లను ప్రకటించారు. అభిమానుల అభిరుచులు.. క్రేజ్ ఆధారంగా ఈ ర్యాంకింగ్స్‌ను సిద్ధం చేసినట్లు ఒర్మాక్స్ మీడియా తెలిపింది.
ఈ జాబితాలో మొదటి స్థానాన్ని టాలీవుడ్ స్టార్ ప్రభాస్ సొంతం చేసుకున్నాడు. పాన్ ఇండియా సినిమాలతో ప్రభాస్‌కు దేశవ్యాప్తంగా భారీ ఫ్యాన్ బేస్ ఉందన్న సంగతి తెలిసిందే. రెండో స్థానంలో తమిళ స్టార్ విజయ్ నిలిచాడు. అతని సినిమాలకు అన్ని భాషల్లోనూ మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. ఇక విజయ్ చివరి సినిమా జననాయగన్ విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది.

మూడో స్థానంలో బాలీవుడ్ బాద్‌షా షారుక్ ఖాన్ ఉన్నాడు. ఎన్నేళ్లుగా తన క్రేజ్‌ను తగ్గకుండా కొనసాగిస్తున్నాడు. నాలుగో స్థానంలో స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ నిలిచాడు. పుష్ప సినిమా తర్వాత అతని పేరు దేశమంతా మార్మోగింది అన్న విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం కూడా ఈ హీరో మూడు పాన్ ఇండియా సినిమాలతో త్వరలో ప్రేక్షకుల..ముందుకు రానున్నారు.  

ఐదో స్థానంలో మహేష్ బాబు, ఆరో స్థానంలో అజిత్ కుమార్, ఏడో స్థానంలో రామ్ చరణ్.. ఎనిమిదో స్థానంలో ఎన్టీఆర్ నిలిచారు. తొమ్మిదో స్థానంలో సల్మాన్ ఖాన్, పదో స్థానంలో అక్షయ్ కుమార్ నిలిచారు. 

ఈ జాబితా చూస్తే టాలీవుడ్ హీరోల ప్రభావం ఎంత బలంగా ఉందో స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. పది స్థానాల్లో దాదాపు 5 స్థానాలు మన తెలుగు హీరోలటే రావడం గమనార్హం.

