Top 10 actresses 2026: ఈ సంవత్సరం టాప్ 10 ఇండియన్ హీరోయిన్లు వీళ్లే..!

Top 10 Indian actresses 2026 : ఇండియన్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్రతి నెలా నటీనటుల ప్రజాదరణ ఎలా మారుతుందో చెప్పే లిస్ట్లు వస్తుంటాయి. తాజాగా ఓర్మాక్స్ మీడియా విడుదల చేసిన టాప్ 10 ఇండియన్ హీరోయిన్ల లిస్ట్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. ముఖ్యంగా సినిమాలు లేకపోయినా కూడా సమంత మరోసారి మొదటి స్థానంలో నిలవడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
ఈ లిస్ట్లో సమంత రూత్ ప్రభు మరోసారి టాప్ వన్ ప్లేస్ దక్కించుకుంది. ఇటు టాలీవుడ్లో.. అటు బాలీవుడ్లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న సమంత… వరుస సినిమాలు లేకపోయినా ప్రజల్లో ఆమె క్రేజ్ తగ్గలేదని ఈ లిస్ట్ స్పష్టంగా చూపిస్తోంది.
రెండో స్థానంలో ఆలియా భట్ నిలిచింది. గత కొన్నేళ్లుగా టాప్ హీరోయిన్ల లిస్ట్లో తప్పనిసరిగా ఉండే పేరు ఆలియా. సినిమాలతో పాటు యాడ్స్, బిజినెస్, అంతర్జాతీయ బ్రాండ్స్తో ఆమె బిజీగా ఉంటుంది. టాలీవుడ్లో కూడా ఆమె అడుగుపెట్టడం ఆమె క్రేజ్ను మరింత పెంచింది.
మూడో స్థానంలో రష్మిక మందన్న నిలిచింది. వరుస పాన్ ఇండియా సినిమాలు చేస్తున్నా, ఈసారి ఆమె టాప్ ప్లేస్ దక్కించుకోలేకపోయింది. అయినా కూడా దేశవ్యాప్తంగా ఆమెకు ఉన్న ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ మాత్రం తగ్గలేదు. రాబోయే రోజుల్లో కొత్త సినిమాలతో మళ్లీ టాప్ ప్లేస్ కోసం పోటీ ఇవ్వనుంది.
నాలుగో స్థానంలో కాజల్ అగర్వాల్ ఉంది. పెళ్లి, పిల్లల తర్వాత సినిమాలు తగ్గించినా… ఆమె పేరు మాత్రం ఇంకా ప్రజల్లో బలంగా ఉంది. యాడ్స్, బిజినెస్ వైపు ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టినా..అవకాశం వస్తే సినిమాల్లో కనిపిస్తోంది. ఐదో స్థానంలో త్రిష నిలిచింది. వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా ఇప్పటికీ స్టార్ హీరోల సరసన పెద్ద సినిమాలు చేస్తూ దూసుకుపోతోంది. వరుస సక్సెస్లు ఆమె స్థానాన్ని నిలబెట్టాయి.
ఆరవ స్థానంలో దీపికా పదుకొణె, ఏడో స్థానంలో నయనతార ఉన్నారు. నయనతార 40 ఏళ్లు దాటినా కూడా లేడీ సూపర్ స్టార్గా తన స్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంటోంది. ఎనిమిదో స్థానంలో సాయి పల్లవి, తొమ్మిదో స్థానంలో శ్రీలీల, పదో స్థానంలో అనుష్క శెట్టి ఉన్నారు. సినిమాలు లేకున్నా కూడా అనుష్క పేరు లిస్ట్లో ఉండడం ఆమె క్రేజ్కు నిదర్శనం అని చెప్పవచ్చు.