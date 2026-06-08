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Medical Courses: MBBS సీటు రాలేదని బెంగ వద్దు.. ఇంటర్ తర్వాత TOP 10 Medical Courses ఇవే.. చదివితే లైఫ్ సెటిల్..!!

Written ByBhoomi
Published: Jun 08, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:58 PM IST

TOP 10 Medical Courses: చాలా మంది విద్యార్థులకు ఎంబీబీఎస్ చేయాలన్న కల ఉంటుంది. కానీ ఎంబీబీఎస్ అనేది ఖర్చుతో కూడింది. అందుకే చాలా మంది విద్యార్థులు ఆర్థిక ఇబ్బందులతో ఎంబీబీఎస్ కు దూరం అవుతున్నారు. అయితే ఎంబీబీఎస్ కు సమానమైన కోర్సులు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇంటర్ తర్వాత కేవలం ఎంబీబీఎస్ మాత్రమే కాదు.. మెడికల్ ఫీల్డ్ లో భారీ డిమాండ్ ఉన్న టాప్ 10 కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. బీఎస్సీ నర్సింగ్, బి. ఫార్మాసీ, ఫిజియోథెరపీ, రేడియాలజీ, ఆప్టోమెట్రీ, ల్యాబ్ టెక్నాలజీ వంటి కోర్సులు చేసినట్లయితే కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులు, ఫార్మారంగంలో లక్షల్లో జీతంతో అద్భుతమైన కెరీర్ సొంతం చేసుకోవచ్చు. మీరు చదవాల్సిన కోర్సుల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

(BDS): 1/10

బ్యాచిలర్ ఆఫ్ డెంటల్ సర్జరీ (BDS):

బ్యాచిలర్ ఆఫ్ డెంటల్ సర్జరీ (BDS): ఇంటర్ తర్వాత ఈ కోర్సు చేస్తే మీ లైఫ్ సెటిల్ అయినట్లే. ఈ కోర్సు కాలవ్యవధి 5 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. ఇందులో ఇంటర్న్ షిప్ ఉంటుంది. బీడీఎస్ పూర్తి చేసిన తర్వాత డెంటిస్ట్, ఆర్ధోడాంటిస్ట్, ఓరల్ సర్జన్, డెంటల్ కన్సల్టెంట్, లెక్చరర్ కూడా కావచ్చు.   

(BAMS):2/10

బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ అండ్ సర్జరీ (BAMS):

బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ అండ్ సర్జరీ (BAMS): నేటికాలంలో ఇంగ్లీష్ మందులకుంటే ఆయుర్వేదంకు చాలా మంది ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. అందుకే ఈ కోర్సుకు కూడా భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది. ఈకోర్సు పూర్తి చేయాలంటే ఐదున్నర ఏళ్లు చదవాలి. ఆయుర్వేద వైద్యుడు, వెల్నెస్ కన్సల్టెంట్, మెడికల్ ఆఫీసర్, పరిశోధకుడు, హెల్త్‌కేర్ వ్యవస్థాపకుడిగా స్థిరపడవచ్చు. 

)(BHMS: 3/10

బ్యాచిలర్ ఆఫ్ హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ అండ్ సర్జరీ )(BHMS:

బ్యాచిలర్ ఆఫ్ హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ అండ్ సర్జరీ (BHMS):  ఈ కోర్సు వ్యవధి 5.5 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. ఈ కోర్సు పూర్తి చేసిన తర్వాత  హోమియోపతి వైద్యుడు, క్లినికల్ ప్రాక్టీషనర్, పరిశోధన సహాయకుడు, వైద్య సలహాదారు రంగాల్లో సెటిల్ అవ్వొచ్చు.

(BPT) :  4/10

బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీ (BPT) :  

బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీ (BPT) :  ఈ కోర్సు కాల వ్యవధి.. 4.5 సంవత్సరాలు  ఉంటుంది. ఫిజియోథెరపిస్ట్, స్పోర్ట్స్ థెరపిస్ట్, పునరావాస నిపుణుడు, ఫిట్‌నెస్ కన్సల్టెంట్ గా స్థిరపడవచ్చు.   

B.Sc. Nursing:5/10

బి.ఎస్.సి నర్సింగ్:

బి.ఎస్.సి నర్సింగ్: అత్యధిక డిమాండ్ ఉన్న కోర్సు ఇది. ఈ కోర్సును 4 సంవత్సరాలు ఉంటుంది.  పూర్తి చేసిన తర్వాత  రిజిస్టర్డ్ నర్స్, ఐసియు నర్స్, నర్స్ ఎడ్యుకేటర్, పబ్లిక్ హెల్త్ నర్స్ గా మంచి ప్యాకేజీతో ఉద్యోగంలో సెటిల్ అవ్వొచ్చు. 

Bachelor of Pharmacy (B.Pharm):6/10

బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫార్మసీ (బి.ఫార్మ్):

బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫార్మసీ (బి.ఫార్మ్): బీఎస్సీ నర్సింగ్ తర్వాత అత్యధిక డిమాండ్ ఉన్న కోర్సు బీఫార్మసీ. ఎందుకంటే ఈ కోర్సు పూర్తి చేసిన తర్వాత మెడికల్ షాపుతో లక్షల్లో సంపాదించుకోవచ్చు. ఈ కోర్సు పూర్తి చేసేందుకు 4 సంవత్సరాల సమయం పడుతుంది. ఫార్మసిస్ట్ డ్రగ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ క్లినికల్ రీసెర్చ్ అసోసియేట్ ఫార్మాస్యూటికల్ సైంటిస్ట్ గా సెటిల్ అవ్వొచ్చు. 

(BOT)7/10

బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ (BOT):

బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ (BOT): కోర్సు కాల వ్యవధి   4.5 సంవత్సరాలు. వృత్తి చికిత్సకుడు పునరావాస సలహాదారు ప్రత్యేక అవసరాల చికిత్సకుడు ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణుడు కెరీర్ ఆప్షన్ ఉంటాయి. 

(BMLT)8/10

బ్యాచిలర్ ఆఫ్ మెడికల్ లాబొరేటరీ టెక్నాలజీ (BMLT)

బ్యాచిలర్ ఆఫ్ మెడికల్ లాబొరేటరీ టెక్నాలజీ (BMLT): ఈ కోర్సు చేస్తే మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నాలజిస్ట్, పాథాలజీ టెక్నీషియన్, ల్యాబొరేటరీ మేనేజర్, రీసెర్చ్ అసిస్టెంట్ గా మంచి ఉద్యోగం సంపాదించుకోవచ్చు. ఈ కోర్సు 3 నుంచి 4 సంవత్సరాలు ఉంటుంది.   

Bachelor of Optometry (B.Optom):9/10

బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఆప్టోమెట్రీ (బి.ఆప్టోమ్):

బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఆప్టోమెట్రీ (బి.ఆప్టోమ్):  ఈ కోర్సు కాల వ్యవథి 4 ఏళ్లు. ఆప్టోమెట్రిస్ట్, విజన్ థెరపిస్ట్, కంటి సంరక్షణ కన్సల్టెంట్, క్లినికల్ స్పెషలిస్ట్ గా స్థిరపడవచ్చు.   

Bachelor of Science in Radiology Imaging Technology:10/10

రేడియాలజీ   ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీలో బ్యాచిలర్ ఆఫ్ సైన్స్:

రేడియాలజీ   ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీలో బ్యాచిలర్ ఆఫ్ సైన్స్:  ఈ కోర్సు కాల వ్యవధి  3–4 సంవత్సరాలు. రేడియాలజీ టెక్నాలజిస్ట్, MRI టెక్నీషియన్, CT స్కాన్ స్పెషలిస్ట్, డయాగ్నస్టిక్ ఇమేజింగ్ ఎక్స్‌పర్ట్ మీరు స్థిరపడవచ్చు. 

TAGS:
Top 10 medical courses other than MBBS
TOP 10 Medical Courses
Non-MBBS Medical Courses
After Class 12

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