Most Expensive Houses: సౌత్ స్టార్ హీరోల ఖరీదైన ఇళ్లు.. టాప్‌లో ఎవరో తెలుసా?

Published: May 25, 2026, 02:04 PM IST|Updated: May 25, 2026, 02:04 PM IST

South Indian stars expensive houses: దక్షిణ భారత సినీ పరిశ్రమలో స్టార్ హీరోల లైఫ్ స్టైల్ ఎప్పుడూ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటూనే ఉంటుంది. భారీ రెమ్యూనరేషన్లు తీసుకుంటున్న ఈ హీరోలు లగ్జరీ కార్లు మాత్రమే కాదు, కోట్ల విలువైన ఇళ్లతో కూడా వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. చెన్నై, హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో ఉన్న వారి విలాసవంతమైన ఇళ్లు ప్రత్యేక డిజైన్లు, ఆధునిక సౌకర్యాలతో అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక జాబితాలో దక్షిణ భారత సినీ తారల టాప్ 10 అత్యంత ఖరీదైన ఇళ్ల వివరాలు బయటకు వచ్చాయి.

ప్రభాస్ ఇల్లు ఖరీదు

Dhanush Housecost తమిళ స్టార్ హీరో ధనుష్ ప్రస్తుతం దక్షిణ భారత సినీ పరిశ్రమలో అత్యంత సంపన్న హీరోల్లో ఒకరిగా నిలిచారు. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న సమాచారం ప్రకారం ధనుష్ ఇంటి విలువ దాదాపు రూ.100 కోట్ల వరకు ఉందని చెబుతున్నారు. చెన్నైలో ఉన్న ఆయన లగ్జరీ హౌస్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. హీరోగా మాత్రమే కాకుండా దర్శకుడు, నిర్మాత, గాయకుడిగా కూడా ధనుష్ మంచి గుర్తింపు సంపాదించుకున్నారు. వరుస సినిమాలతో పాటు బాలీవుడ్, హాలీవుడ్ ప్రాజెక్టులతో కూడా ఆయన స్థాయి మరింత పెరిగింది.

మహేష్ బాబు ఇల్లు

 Allu Arjun Housecost  ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ కూడా ఈ జాబితాలో టాప్ స్థానాల్లో ఉన్నారు. ఆయన ఇంటి విలువ సుమారు రూ.100 కోట్ల వరకు ఉంటుందని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది. హైదరాబాద్‌లో ఉన్న ఆయన లగ్జరీ హౌస్‌కు ప్రత్యేక డిజైన్ ఉండటంతో అభిమానులు దాన్ని ఎంతో ఇష్టపడుతుంటారు. ‘పుష్ప’ సినిమా తర్వాత అల్లు అర్జున్ పాన్ ఇండియా స్టార్‌గా మారిపోయారు. ప్రస్తుతం ఆయనకు భారీ స్థాయిలో రెమ్యూనరేషన్ కూడా వస్తోంది.

రామ్ చరణ్ లగ్జరీ హోమ్

తమిళ స్టార్ విజయ్ థలపతి ఇంటి విలువ సుమారు రూ.80 కోట్ల వరకు ఉందని సమాచారం. చెన్నైలో ఉన్న ఆయన నివాసం ఎంతో విలాసవంతంగా ఉంటుంది. మరోవైపు పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటి విలువ దాదాపు రూ.60 కోట్లుగా చెబుతున్నారు. హైదరాబాద్‌లో ఉన్న ఆయన హౌస్‌కు సంబంధించిన ఫోటోలు అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంటాయి. ‘బాహుబలి’ తర్వాత ప్రభాస్ మార్కెట్ భారీగా పెరిగింది.

విజయ్ థలపతి హౌస్

Nagarjuna And Rajinikanth Networth కింగ్ నాగార్జున ఇంటి విలువ సుమారు రూ.42 కోట్ల వరకు ఉందని తెలుస్తోంది. ఆయనకు హైదరాబాద్‌లో చాలా ఖరీదైన ప్రాపర్టీలు ఉన్నాయి. సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ ఇంటి విలువ సుమారు రూ.35 కోట్లుగా చెబుతున్నారు. సాధారణ జీవితం గడపడానికి ఇష్టపడే రజనీకాంత్‌కు అభిమానుల్లో ప్రత్యేక స్థానం ఉంది.

నాగార్జున ఇల్లు విలువ

 Ram Charan And Mahesh Babu Networth గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ ఇంటి విలువ దాదాపు రూ.30 కోట్ల వరకు ఉంటుందని సమాచారం. మహేష్ బాబు ఇంటి విలువ సుమారు రూ.28 కోట్లుగా సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇద్దరూ టాలీవుడ్‌లో అత్యంత స్టైలిష్ హీరోలుగా గుర్తింపు పొందారు.

రజనీకాంత్ ఇల్లు

 Kamal Haasan And Vijay Deverakonda Networth లోకనాయకుడు కమల్ హాసన్ ఇంటి విలువ దాదాపు రూ.19.5 కోట్లుగా చెబుతున్నారు. విజయ్ దేవరకొండ ఇంటి విలువ సుమారు రూ.15 కోట్ల వరకు ఉందని సమాచారం. ప్రస్తుతం ఈ హీరోల లగ్జరీ హౌస్ వివరాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

