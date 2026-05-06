Top 10 IITs in India: ఇండియాలో టాప్‌-10 NIRF-ర్యాంక్డ్ Engineering Colleges ఇవే.. కోర్సులు, ఫీజులు గురించి ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి..!!

NIRF engineering colleges 2026: ఇంటర్ తర్వాత విద్యార్థులు తీసుకునే అత్యంత ముఖ్యమైన నిర్ణయం సరైన ఇంజనీరింగ్ కాలేజీని ఎంచుకోవడం. విద్యార్థులు తీసుకునే ఈ నిర్ణయం వారి భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తుంది. నేషనల్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ దేశంలోని కాలేజీల్లో బోధనా నాణ్యత, పరిశోధనా ఫలితాలు, ప్లేస్ మెంట్స్, మౌళిక సదుపాయాలు, పనితీరు ఆధారంగా మూల్యాంకనం చేస్తుంది. ఈ ర్యాంకింగ్స్ ఇంజనీరింగ్ చదువులకు, భవిష్యత్తు కేరీర్ వ్రుద్ధికి బెస్ట్ కాలేజీలను గుర్తించడంలో విద్యార్థులను ఎంతగానో సహాయపడతాయి. 
2026 సంత్సరానికి గాను దేశంలోని టాప్ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంక్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల్లో విద్య, పరిశోధన, ప్లేస్ మెంట్స్ కు పేరుగాంచిన ప్రముఖ ఐఐటీలు, ఎన్ఐటీలు ఉన్నాయి. విద్యార్థుల ర్యాంకింగ్స్, ఎక్కువగా డిమాండ్ ఉన్న కోర్సులు, జేఈఈమెయిన్, జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ వంటి ఎంట్రెన్స్ ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు. 2026 ఏడాది గాను దేశంలోని ప్రముఖ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల వివరాలు చూద్దాం. 

ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మద్రాస్ (IIT Madras): తమిళనాడులోని చెన్నైలో ఉన్న ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మద్రాస్, భారతదేశంలోని ఉత్తమ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలగా గుర్తింపుపొందింది. ఇది పరిశోధన సంస్కృతి, అద్భుతమైన అధ్యాపక బృందం, అగ్రశ్రేణి ప్లేస్‌మెంట్ అవకాశాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ సంస్థ కంప్యూటర్ సైన్స్, మెకానికల్, సివిల్, ఎలక్ట్రికల్, డేటా సైన్స్ వంటి కోర్సులను అందిస్తుంది. PCM సబ్జెక్టులతో 12వ తరగతి ఉత్తీర్ణత JEE అడ్వాన్స్‌డ్‌లో అర్హత, ఆ తర్వాత JoSAA కౌన్సెలింగ్ ఆధారంగా ప్రవేశం ఉంటుంది.  

ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఢిల్లీ (IIT Delhi): న్యూ ఢిల్లీలో ఉన్న ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఢిల్లీ, దాని అధునాతన ల్యాబ్‌లు  మంచి విద్యా వాతావరణానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది కంప్యూటర్ సైన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్, కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సులను అందిస్తుంది. JoSAA కౌన్సెలింగ్ ద్వారా ప్రవేశం పొందడానికి విద్యార్థులు 12వ తరగతి PCM తర్వాత JEE అడ్వాన్స్‌డ్‌లో అర్హత సాధించాలి.

ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ బాంబే (IIT Bombay): మహారాష్ట్రలోని ముంబైలో ఉన్న ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ బాంబే, అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఐఐటీలలో ఒకటి. ఇది ఆవిష్కరణ, స్టార్టప్ సంస్కృతి , అగ్రశ్రేణి టెక్ కంపెనీలలో అద్భుతమైన ప్లేస్‌మెంట్‌లకు ప్రసిద్ధి చెందింది. కోర్సులలో సీఎస్ఈ, ఎలక్ట్రికల్, ఏరోస్పేస్, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఉన్నాయి. జేఈఈ అడ్వాన్స్‌డ్, జోసా కౌన్సెలింగ్ ద్వారా ప్రవేశం లభిస్తుంది.

ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఖరగ్‌పూర్ (IIT Kharagpur): పశ్చిమ బెంగాల్‌లో ఉన్న ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఖరగ్‌పూర్, భారతదేశంలోని అతి పురాతనమైన ఐఐటి. ఇది ఇంజనీరింగ్, ఆర్కిటెక్చర్, టెక్నాలజీ రంగాలతో సహా అనేక రకాల కోర్సులను అందిస్తుంది. JoSAA కౌన్సెలింగ్ ద్వారా ప్రవేశం పొందడానికి విద్యార్థులు JEE అడ్వాన్స్‌డ్‌లో ఉత్తీర్ణత సాధించాల్సి ఉంటుంది.

ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ రూర్కీ (IIT Roorkee): ఉత్తరాఖండ్‌లో ఉన్న ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ రూర్కీ, ముఖ్యంగా సివిల్ ఇంజనీరింగ్‌కు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్సులను కూడా అందిస్తుంది. 12వ తరగతి PCM పూర్తి చేసిన తర్వాత JEE అడ్వాన్స్‌డ్ ద్వారా ప్రవేశం లభిస్తుంది.

ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ హైదరాబాద్ (IIT Hyderabad): ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ హైదరాబాద్ అనేది పరిశోధన,సాంకేతిక ఆవిష్కరణలపై దృష్టి సారించినందుకు ప్రసిద్ధి చెందిన ఒక ఆధునిక ఐఐటి. ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా సైన్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్ ,మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ వంటి కోర్సులను అందిస్తుంది. జేఈఈ అడ్వాన్స్‌డ్ ప్రతిభ ఆధారంగా ప్రవేశం ఉంటుంది.

ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ గౌహతి (IIT Guwahati): అస్సాంలో ఉన్న ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ గౌహతి, తన సుందరమైన క్యాంపస్ , బలమైన ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రామ్‌లకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది CSE, మెకానికల్, సివిల్ ,ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ వంటి బ్రాంచ్‌లను అందిస్తుంది. ప్రవేశం కోసం విద్యార్థులు JEE అడ్వాన్స్‌డ్‌లో అర్హత సాధించాలి.

ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (BHU) వారణాసి (IIT-BHU): ఉత్తర ప్రదేశ్‌లో ఉన్న ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (బనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయం) వారణాసి, దాని బలమైన విద్యా వారసత్వం , పరిశోధనా సౌకర్యాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది మైనింగ్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, సివిల్ , కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ వంటి శాఖలను అందిస్తుంది. జేఈఈ అడ్వాన్స్‌డ్ ద్వారా ప్రవేశం లభిస్తుంది.

ఈ అగ్రశ్రేణి ఇంజనీరింగ్ కళాశాలల్లో ప్రవేశం పొందాలంటే, విద్యార్థులు ఇంటర్ ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథమెటిక్స్ (PCM) సబ్జెక్టులతో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. ఐఐటీలకు, విద్యార్థులు జేఈఈ అడ్వాన్స్‌డ్‌లో అర్హత సాధించాలి. అయితే ఎన్‌ఐటీలకు జేఈఈ మెయిన్ అర్హత అవసరం. ర్యాంకు, ప్రాధాన్యతల ఆధారంగా జోసా (JoSAA) కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా ప్రవేశాలు జరుగుతాయి. 

భారతదేశంలోని ఈ అగ్రశ్రేణి NIRF-ర్యాంక్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలు అద్భుతమైన విద్యను, బలమైన ప్లేస్‌మెంట్లను, గొప్ప కెరీర్ అవకాశాలను అందిస్తాయి. 2026లో ప్రవేశం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న విద్యార్థులు JEE మెయిన్, JEE అడ్వాన్స్‌డ్ పరీక్షలకు సిద్ధమవ్వడంపై దృష్టి పెట్టాలి. నిరంతర కృషి , సరైన సన్నద్ధతా వ్యూహంతో, ఈ ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలలో సీటు సాధించడం సాధ్యం అవుతుంది. 

