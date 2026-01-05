Top 10 Oil Reserves in the World: వెనిజులా తోపు.. టాప్ 10 చమురు నిల్వల్లో ఇండియా ర్యాంక్ ఎంత..?

Top 10 Oil Reserves in the World: వెనిజులాలో ఇటీవల చోటుచేసుకున్న పరిణామాలు ప్రపంచ రాజకీయాల్లోనే కాదు, అంతర్జాతీయ ఇంధన రంగంలో కూడా పెద్ద చర్చకు దారి తీస్తున్నాయి. అమెరికా వెనిజులా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోతో పాటు ఆయన భార్య సిలియా ఫ్లోర్స్ను అరెస్టు చేసిన నేపథ్యంలో, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మరింత సంచలనం రేపాయి. ఇది మాదకద్రవ్యాల వ్యవహారం కాదు… అంతా చమురు గురించే అంటూ ట్రంప్ స్పష్టంగా చెప్పడం ప్రపంచ దృష్టిని చమురు నిల్వలపైకి మళ్లించింది. దీంతో ఒక ప్రశ్న తెరపైకి వచ్చింది. చమురు ఉన్న దేశాలపై అమెరికా ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టుతోందా?
చరిత్రను పరిశీలిస్తే.. భారీ చమురు నిల్వలు కలిగిన దేశాలు తరచూ అంతర్జాతీయ రాజకీయ ఉద్రిక్తతల కేంద్రంగా మారిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఆ కోవలో వెనిజులా కూడా నిలుస్తుంది. ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా నిరూపితమైన చమురు నిల్వలు వెనిజులాకే ఉన్నాయి. దాదాపు 303 బిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు అక్కడ ఉందని అంచనా. అయితే ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఇంత భారీ నిల్వలు ఉన్నప్పటికీ ప్రస్తుతం వెనిజులా ఉత్పత్తి చేస్తున్న చమురు పరిమాణం చాలా తక్కువ.
ప్రపంచంలో అత్యధిక చమురు నిల్వలు కలిగిన దేశాల జాబితాలో వెనిజులా తర్వాత సౌదీ అరేబియా, ఇరాన్, ఇరాక్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, కువైట్, రష్యా, లిబియా, అమెరికా, నైజీరియా వంటి దేశాలు ఉన్నాయి. చైనా, బ్రెజిల్ వంటి దేశాలు కూడా గణనీయమైన నిల్వలు కలిగి ఉన్నప్పటికీ, టాప్ రిజర్వ్ హోల్డర్లతో పోలిస్తే వాటి వాటా తక్కువగానే ఉంటుంది. భారత్ విషయానికి వస్తే, 2025 నాటికి ప్రపంచ నిరూపిత చమురు నిల్వల్లో భారతదేశ వాటా 1 శాతం కన్నా కూడా తక్కువగా ఉంది. ప్రపంచ స్థాయిలో సుమారు 24వ స్థానంలో ఉన్న భారత్, చమురు అవసరాల కోసం ప్రధానంగా దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతోంది.
వెనిజులా చమురు ప్రపంచ ధరలపై ఎంతవరకు ప్రభావం చూపగలదు అనే ప్రశ్న కూడా కీలకమే. ప్రపంచ చమురు నిల్వల్లో వెనిజులా వాటా దాదాపు 18 శాతం ఉన్నప్పటికీ, ఆ దేశం వెలికితీస్తున్నది మాత్రం సుమారు 1 శాతమే. దీనికి ప్రధాన కారణం అక్కడ ఉన్నది భారీ చమురు కావడమే అని చెప్పాలి. గల్ఫ్ దేశాల్లో లభించే తేలికపాటి చమురుతో పోలిస్తే, ఈ భారీ చమురును శుద్ధి చేయడానికి అధునాతన రిఫైనరీలు అవసరం. అలాంటి సదుపాయాలు వెనిజులాలో పరిమితంగా ఉన్నాయి.
ఇదే కాకుండా, అమెరికా విధించిన ఆంక్షలు వెనిజులా చమురు ఉత్పత్తి, ఎగుమతులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపాయి. ఆంక్షల కారణంగా అంతర్జాతీయ కంపెనీలు అక్కడి నుంచి తప్పుకోవడం, పెట్టుబడులు తగ్గడం వంటి పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ట్రంప్ కూడా అమెరికా చమురు కంపెనీలు వెనిజులాను విడిచిపెడుతున్నాయని స్పష్టం చేశారు. ఈ పరిస్థితులన్నింటిని కలిపి చూస్తే, వెనిజులాలోని సంక్షోభం తక్షణం ప్రపంచ చమురు మార్కెట్ను భారీగా కుదిపివేసే అవకాశాలు తక్కువేనని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
వెనిజులా ఘటనలు చమురు ఎంత శక్తివంతమైన భౌగోళిక రాజకీయ ఆయుధమో మరోసారి గుర్తు చేస్తున్నాయి. భారీ నిల్వలు ఉన్నా, సాంకేతిక పరిమితులు, ఆంక్షలు, రాజకీయ అస్థిరత ఉంటే అవి ప్రపంచ మార్కెట్ను ప్రభావితం చేసే స్థాయికి చేరవు అనే నిజాన్ని ఈ సంక్షోభం స్పష్టంగా చూపిస్తోంది.