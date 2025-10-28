8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అలర్ట్‌! 8వ వేతన సంఘం టాప్‌ 10 అతి ముఖ్యమైన విషయాలు

Govt Employees Know About Top 10 Points Of 8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వేతన సవరణ అంటే జీతాలు పెంపు కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం వేతన సంఘం వేస్తోంది. తాజాగా వేతన సంఘం నియమ నిబంధనలను ఆమోదం తెలపడంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగ వర్గాల్లో భారీ ఆశలు నెలకొన్నాయి. మరి వేతన సంఘం గురించి టాప్ 10 అతి ముఖ్యమైన విషయాలు తెలుసుకుందాం.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వేతనాలు, పింఛన్దారుల ఫించన్లు సవరించడానికి సాధారణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు వేతన సంఘాన్ని నియమిస్తుంది. ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్నది 7వ వేతన సంఘం.
7వ వేతన సంఘం 2014 ఫిబ్రవరిలో ఏర్పాటైంది. దాని సిఫార్సులు 1 జనవరి, 2016 నుంచి అమలవుతున్నాయి. డిసెంబర్ 31వ తేదీతో 7వ వేతన సంఘం ముగియనుంది. 8వ వేతన సంఘం 1 జనవరి 2026న అమలు కావాల్సి ఉంది.
ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాల వాస్తవ విలువలో తగ్గుదలకు పరిహారం చెల్లించడానికి కరవు భత్యం (డీఏ) ప్రకటిస్తారు. ద్రవ్యోల్బణ రేటు ఆధారంగా ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి డీఏ రేటును సవరిస్తారు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కొన్ని నెలల్లో 8వ వేతన సంఘం అమలుకానుంది. తాజాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమ నిబంధనలకు ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛన్దారులకు ప్రయోజనం లభించనుంది.
8వ వేతన సంఘం చైర్పర్సన్గా జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్ను నియమించారు. సభ్యులుగా ప్రొఫెసర్ పులక్ గోష్, పంకజ్జైన్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించింది. కొత్త వేతన సంఘం 18 నెలల్లో రికమండేషన్స్ (సిఫారసులు) ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం గడువు ఇచ్చింది.
కొత్త వేతన సంఘం జనవరి 1, 2026 నుంచి అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. 8వ వేతన సంఘంతో 50 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతోపాటు 69 లక్షల మంది పెన్షనర్లకు లబ్ధి కలగనుంది.
వేతన సంఘంలో ప్రధానంగా ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, డీఏ, డీఆర్ అనేవి ఉంటాయి. వాటి ఆధారంగా ఉద్యోగ వర్గాలకు ఆర్థిక ప్రయోజనం లభించనుంది.
వేతన సంఘం ఏర్పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక్కటే నిర్ణయం తీసుకోదు. వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, ఉమ్మడి సంప్రదింపుల సిబ్బందితో చర్చలు, సంప్రదింపులు చేసింది. వేతన సంఘం ఏర్పాటుపై రక్షణ, హోం మంత్రిత్వ శాఖలు, సిబ్బంది శిక్షణ శాఖ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వంటి ప్రధాన వాటాదారుల నుంచి అభిప్రాయాలను కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంది.
8వ వేతన సంఘానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించే బోనస్ సంబంధం ఉండదు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటుచేసిన 8వ వేతన సంఘం కార్యవర్గం సంప్రదింపులు చేసి కొన్ని సిఫారసులు చేస్తుంది. ఆ సిఫారసులను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపితే అప్పుడు అమల్లోకి వస్తుంది. ప్రస్తుత పరిణామాలను చూస్తే 8వ వేతన సంఘం అమల్లోకి రావాలంటే 2027 వరకు సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది.