English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే..

Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే..

Top 10 richest actors India: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు ఎవరనే దానిపై వారు కట్టే ఇంకమ్ టాక్స్ తో పాటు తదితర అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. తాజాగా ఓ సంస్థ ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా మన దేశంలో హీరోలు తీసుకునే రెమ్యునరేషన్ తో పాటు వారి నెట్ వర్త్ ఆధారంగా ఎక్కువ ధనవంతులైన టాప్ 10 రిచెస్ట్ హీరోల విషయానికొస్తే..
1 /10

1. షారుఖ్ ఖాన్ - బాలీవుడ్ అగ్ర హీరో షారుఖ్ ఖాన్  కేవలం సినిమాలు మాత్రమే కాదు.. యాడ్స్ తో రెండు చేతులా సంపాదిస్తున్నాడు. ఈయన నెట్ వర్త్ ప్రస్తుత మార్కెట్ వాల్యూ ప్రకారం రూ. 12,931 కోట్లతో నెంబర్ వన్ స్థానంలో ఉన్నారు. 

2 /10

2.నాగార్జున అక్కినేని.. షారుఖ్ ఖాన్ తర్వాత ఆస్తుల విషయంలో తెలుగు సీనియర్ టాప్ స్టార్ నాగార్జున తోపు అని చెప్పాలి. ఈయన రూ. 5000 కోట్ల నెట్ వర్త్ తో మన దేశంలో సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉన్నాడు. 

3 /10

3. సల్మాన్ ఖాన్.. సల్మాన్ ఖాన్ కేవలం సినిమాలు, యాడ్స్, బిగ్ బాస్ వంటి షోలతో ఈయన ఆస్తుల విలువ ప్రస్తుత మార్కెట్ వాల్యూ ప్రకారం రూ. 3,225 కోట్లు ఉంది.   

4 /10

4. హృతిక్ రోషన్ - గ్రీక్ గార్డ్ గా అభిమానులతో పిలచుకునే హృతిక్ రోషన్ ఆస్తుల విలువ ప్రస్తుత మార్కెట్ వాల్యూ ప్రకారం.. రూ. 3,100 కోట్లు ఉంది.   

5 /10

5. అక్షయ్ కుమార్ - బాలీవుడ్ ఖిలాడీ అక్షయ్ కుమార్.. బాలీవుడ్ లో అత్యధిక చిత్రాల్లో నటించడంతో పాటు యాడ్స్, స్పెషల్ షోలతో రెండు చేతులా సంపాదిస్తున్నాడు. ఈయన ఆస్తుల విలువ మార్కెట్ వాల్యూ ప్రకారం .. రూ. 2,250 కోట్లుగా చెబుతున్నారు. 

6 /10

6. ఆమీర్ ఖాన్ - బాలీవుడ్ సీనియర్ టాప్ స్టార్ ఆమీర్ ఖాన్ .. నెట్ వర్త్ అస్సెట్స్ వాల్యూ ప్రస్తుతం మార్కెట్ రేట్ ప్రకారం.. రూ.1,860 కోట్లుగా ఉంది. 

7 /10

7. చిరంజీవి - టాలీవుడ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఆస్తుల విషయంలో తక్కువేం లేదు. ఈయన ఆస్తులు విలువ ప్రస్తుత మార్కెట్ రేట్ ప్రకారం రూ. 1,750 కోట్లతో ఈ లిస్టులో టాప్ 7లో నిలిచారు. 

8 /10

8. అమితాబ్ బచ్చన్ - బాలీవుడ్ షెహెన్ షా అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా సినిమాలు, యాడ్స్ తో పాటు కేబీసీ వంటి ప్రోగ్రామ్స్ తో ఈయన ఆస్తులు విలువ రూ. 1680 కోట్లుగా ఉంది. ఈ లిస్టులో టాప్ 8లో నిలిచారు. 

9 /10

9. వెంకటేష్ - ఫ్యామిలీ హీరో వెంకటేష్ ఆస్తులు తక్కువేం లేదు. ఈయన ఆస్తి విలువ ప్రస్తుత మార్కెట్ ప్రకారం.. రూ. 1650 కోట్లుగా ఉంది. ఇతను సినిమాలతో పాటు పలు ప్రకటనల్లో నటించడంతో పాటు స్టూడియోల వంటి ద్వారా ఈ ఆదాయం సమకూరింది. 

10 /10

10. రామ్ చరణ్ - మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ ఆస్తుల విలువ ఒక్కడిదే దాదాపు రూ. 1,630 కోట్ల నెట్ వర్త్ తో ఈ లిస్టులో టాప్ 10లో నిలిచారు. ఈ లిస్టులో ఉన్న ఏకైక యంగ్ హీరో రామ్ చరణ్ కావడం విశేషం. అంతేకాదు అత్యంత ధనవంతులైన హీరోల జాబితాలో తండ్రీ కొడుకులు ఇద్దరు ఉండటం విశేషం. 

Top 10 richest actors India Richest Heroes SRK Shah Rukh Khan Salman Khan Hrithik Roshan Nagarjuna Richest Hero Nagarjuna Assets Prabhas Assets Mana Shankara Varaprasad Garu Collections Tollywood Bollywood

Next Gallery

Shukra Shani Yuti: 30 యేళ్ల తర్వాత శుక్ర, శనిదేవుల అర్ధ కేంద్ర యోగం..ఈ 3 రాశుల వారికి లక్కీ జాక్ పాట్..