  • Top 10 south richest actresses: 2025 సౌత్ హీరోయిన్స్‌లో అత్యంత ధనవంతురాలు ఎవరో తెలుసా..!

Top 10 south richest actresses: 2025 సౌత్ హీరోయిన్స్‌లో అత్యంత ధనవంతురాలు ఎవరో తెలుసా..!

South actress networth: సౌత్ ఇండియన్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్లు ఇప్పుడు కేవలం నటనకే పరిమితం కావడం లేదు. సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు, ప్రకటనలు, బిజినెస్‌లు ఇలా ఎన్నో మార్గాల్లో భారీగా సంపాదిస్తున్నారు. 2025 జాబితా ప్రకారం.. దక్షిణాది టాప్ హీరోయిన్స్ నెట్ వర్త్ (ఆస్తి విలువ) ఎంత ఉందో చూద్దాం.
 
ఈ జాబితాలో మొదటి స్థానంలో ఉన్నది నయనతార. ఆమె నెట్ వర్త్ సుమారు రూ.200 కోట్లు అని అంచనా. లేడీ సూపర్ స్టార్‌గా పేరున్న నయనతార సినిమాలతో పాటు తన స్వంత ప్రొడక్షన్ హౌస్ ద్వారా కూడా మంచి ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారు.

రెండో స్థానంలో అనుష్క శెట్టి నిలిచింది. ఆమె ఆస్తి విలువ దాదాపు రూ.130 కోట్లు అని అంచనా. ఈమధ్య సినిమాలు చాలా తక్కువ చేస్తున్నప్పటికీ అనుష్క ఆస్తి వివరాలు మాత్రం వైరల్ అవుతున్నాయి. 

మూడో స్థానంలో తమన్నా భాటియా ఉంది. ఆమె నెట్ వర్త్ సుమారు రూ.120 కోట్లు. తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో నటిస్తూ ఎంతో కాలంగా ఇండస్ట్రీలో కొనసాగుతున్నారు.

నాలుగో స్థానంలో సమంత రూత్ ప్రభు ఉన్నారు. ఆమె ఆస్తి విలువ దాదాపు రూ.100 కోట్లు. సినిమాలతో పాటు వెబ్ సిరీస్‌లు, బ్రాండ్ ప్రమోషన్లు ఆమె ఆదాయానికి ప్రధాన కారణాలు అని అంచనా.  

ఐదో స్థానంలో త్రిష కృష్ణన్ ఉంది. ఆమె నెట్ వర్త్ సుమారు రూ.85 కోట్లు. సీనియర్ హీరోయిన్ అయినా ఇప్పటికీ మంచి అవకాశాలు అందుకుంటున్నారు. ఆరవ స్థానంలో కాజల్ అగర్వాల్ ఉంది. ఆమె ఆస్తి విలువ సుమారు రూ.80 కోట్లు అని సమాచారం. ఈ హీరోయిన్ పెళ్లి తర్వాత కూడా సినిమాలు, ప్రకటనలతో బిజీగా ఉన్నారు.

ఏడో స్థానంలో రష్మిక మందన్న ఉంది. ఆమె నెట్ వర్త్ దాదాపు రూ.66 కోట్లు. తక్కువ సమయంలోనే పాన్ ఇండియా హీరోయిన్‌గా మారింది. ఎనిమిదో స్థానంలో పూజా హెగ్డే ఉండగా.. ఆమె ఆస్తి విలువ సుమారు రూ.55 కోట్లు. భారీ సినిమాలు, యాడ్స్ ఆమె ఆదాయాన్ని పెంచాయి.

తొమ్మిదో స్థానంలో సాయి పల్లవి నిలిచారు. ఆమె నెట్ వర్త్ సుమారు రూ.47 కోట్లు. సహజ నటనతో ప్రేక్షకుల మనసు గెలిచింది. పదో స్థానంలో కీర్తి సురేష్ ఉంది. ఆమె ఆస్తి విలువ దాదాపు రూ.44 కోట్లు. జాతీయ అవార్డు గెలిచిన తర్వాత ఆమె క్రేజ్ మరింత పెరిగింది.

