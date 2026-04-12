Best Schools in Hyderabad 2026: హైదరాబాద్ నగరం ఇప్పుడు కేవలం ఐటీ హబ్ మాత్రమే కాదు.. ప్రపంచ స్థాయి విద్యకు కూడా కేరాఫ్ అడ్రస్ అని చెప్పాలి. అయితే మారుతున్న విద్య ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా.. తమ పిల్లలను బెస్ట్ స్కూల్స్ చేర్పించాలని ప్రతి తల్లిదండ్రులు కల కంటుంటారు. 2026 విద్య సంవత్సరంలో టాప్ రేటింగ్ ఉన్న స్కూల్స్ లిస్టు ఇక్కడ ఉంది. వారసత్వ సంపద కలిగిన హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్ నుంచి అత్యాధునిక విలువలు కలిగిన ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ తోపాటు.. మధ్యతరగతి తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసే టాప్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. అవేంటో చూద్దాం.
హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్, బేగంపేట : హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్. నగరం నడిబొడ్డున 120 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉంది. ఈ స్కూల్ ఒక రాయల్ హెరిటేజ్. ICSE / ISC బోర్డు. లీడర్షిప్, గుర్రపు స్వారీ, విశాలమైన ప్లే గ్రౌండ్స్ ఈ స్కూల్ ప్రత్యేకతలు. సత్యనాదేళ్ల వంటి గ్లోబల్ సీఈఓలను అందించిన ఘనత ఈస్కూల్ కు ఉంది. ఇక ఫీజు విషయానికి వస్తే సుమారు రూ. 1.7 లక్షల నుంచి రూ. 2.3లక్షల వరకు ఉంటుంది. క్లాసును బట్టి మారుతుంది.
ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ : అకడమిక్స్లో అత్యుత్తమ ఫలితాలు సాధించడంలో ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ ఎప్పుడూ ముందంజలో ఉంటుంది. ఇది సీబీఎస్ బోర్డు పరిధిలో ఉంటంది. జాతీయ స్థాయి పోటీ పరీక్షలకు (JEE/NEET) విద్యార్థులను సిద్ధం చేయడంలో దిట్ట అని చెప్పాలి. క్రమశిక్షణతో కూడిన ఆధునిక విద్యా విధానం ఈ స్కూల్ ప్రత్యేకం. ఇక ఫీజు విషయానికి వస్తే ఏడాదికి సుమారు రూ.1.6 లక్షల నుండి రూ. 2.3 లక్షల వరకు ఉంటుంది.
ఓక్రిడ్జ్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ : హైదరాబాద్లోని ప్రీమియం ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్లో ఇది ఒకటి. IB (International Baccalaureate), CBSE బోర్డు ఆధ్వర్యంలో ఉంటుంది. గ్లోబల్ ఎక్స్పోజర్, ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలు ఈ స్కూల్ ప్రత్యేకత. విదేశాల్లో ఉన్నత విద్య చదవాలనుకునే విద్యార్థులకు ఇది సరైన వేదిక అవుతుంది. ఫీజు రూ. 3.6 లక్షల నుండి రూ. 10 లక్షల పైగా ఉంటుంది.
చిరెక్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్: వినూత్నమైన బోధనా పద్ధతులకు చిరెక్ ఫేమస్. బోర్డు: CBSE, IB, Cambridge. విద్యాభ్యాసంతో పాటు క్రీడలు, కళలకు సమాన ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. గచ్చిబౌలి, కొండాపూర్ పరిసర ప్రాంతాల్లోని వారికి ఇది మొదటి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఫీజు ఏడాదికి రూ.2.2 లక్షల నుండి రూ. 4.3 లక్షల వరకు ఉంటుంది.
భారతీయ విద్యా భవన్: తక్కువ ఫీజులో అత్యుత్తమ విలువలతో కూడిన విద్యకు ఇది పెట్టింది పేరు. ఇక్కడ సీటు దొరకడం కష్టమే కానీ, దొరికితే మాత్రం మీ బిడ్డ భవిష్యత్తు సురక్షితంగా ఉంటుంది. ఫీజు: నెలకు సుమారు రూ.3,500 రూ. 5,500. వరకు ఉంటుంది.
సెయింట్ ఆన్స్ / సెయింట్ ప్యాట్రిక్స్: సికింద్రాబాద్ పరిసరాల్లో దశాబ్దాలుగా మధ్యతరగతి ప్రజల మొదటి ఛాయిస్ ఇవే. ఇక్కడి క్రమశిక్షణ చాలా కఠినంగా ఉంటుంది. ఫీజు: ఏడాదికి సుమారు రూ.50,000 - రూ.80,000 ఉంటుంది.
లిటిల్ ఫ్లవర్ హైస్కూల్: హైదరాబాద్లోని పురాతన, అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన పాఠశాలల్లో ఇది ఒకటి. అకడమిక్స్లో ఇక్కడ పోటీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఫీజు ఏడాదికి సుమారు ₹60,000 - ₹90,000 వరకు ఉంటుంది.
జాన్సన్ గ్రామ్మర్ స్కూల్ : ఐసీఎస్ఈ (ICSE) సీబీఎస్ఈ (CBSE) రెండింటిలోనూ వీరికి మంచి పేరుంది. మధ్యతరగతి వారికి అందుబాటులో ఉంటూనే ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ అందిస్తారు. ఫీజు: ఏడాదికి సుమారు ₹80,000 - ₹1.2 లక్షలు.
కేంద్రీయ విద్యాలయాలు : కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకే కాకుండా సాధారణ ప్రజలకు కూడా ఇక్కడ ప్రవేశం ఉంటుంది. ఫీజులు నామమాత్రంగా ఉంటాయి, కానీ విద్యా ప్రమాణాలు జాతీయ స్థాయిలో ఉంటాయి. ఫీజు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.