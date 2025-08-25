Top 10 Star Player Retirement In 2025: ఈ ఏడాది చాలామంది దిగ్గజ క్రికెటర్ల అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు గుడ్ బై చెప్పారు. టీమిండియా స్టార్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ టెస్ట్ల నుంచి రిటైర్మెంట్ తీసుకుంటే.. తాజాగా మరో దిగ్గజ ఆటగాడు ఛతేశ్వర్ పుజారా కెరీర్కు వీడ్కోలు పలికాడు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2025లో రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన ఆటగాళ్లపై ఓ లుక్కేయండి.
టెస్ట్ల్లో వరుస ఓటములు, ఫామ్ కోల్పోవడం రోహిత్ శర్మను బాగా ఇబ్బంది పెట్టింది. కివీస్, ఆసీస్ చేతిలో సిరీస్ కోల్పోవడం.. టెస్ట్ ఛాంపియన్స్షిప్ ఫైనల్కు క్వాలిఫై కాకపోవడంతో హిట్మ్యాన్పై ఒత్తిడి పెరిగింది. సెలక్టర్లు కెప్టెన్సీ మార్పు కోసం చూస్తున్న నేపథ్యంలో రోహిత్ శర్మ టెస్ట్లకు గుడ్ బై చెప్పేశాడు. 2024 ప్రపంచ కప్ గెలుపు తరువాత టీ20 ఫార్మాట్కు కూడా వీడ్కోలు పలికిన విషయం తెలిసిందే. (PIC Credit - Twitter)
రోహిత్ శర్మ బాటలోనే టీమిండియా రన్ మెషీన్ విరాట్ కోహ్లీ కూడా టెస్ట్లకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. హిట్ మ్యాన్ రిటైర్మెంట్ అనౌన్స్ చేసిన వారానికే కోహ్లీకి టెస్ట్ ఫార్మాట్కు గుడ్ బై చెప్పేసి అభిమానులకు షాకిచ్చాడు. రోహిత్తోపాటే టీ20 ఫార్మాట్కు కూడా గత ఏడాదే వీడ్కోలు చెప్పేశాడు. (PIC Credit - Twitter)
టీమిండియా నయా వాల్గా పేరు తెచ్చుకున్న ఛతేశ్వర్ పుజారా తాజాగా అంతర్జాతీయ కెరీర్కు గుడ్ బై చెప్పాడు. దేశవాళీ టోర్నీల్లో రాణించినా.. బీసీసీఐ యువకులకు అవకాశాలు ఇస్తుండడంతో పుజారా రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. 2023లో పుజారా తన చివరి టెస్టు మ్యాచ్ ఆడాడు. (PIC Credit - Twitter)
వెస్టిండీస్ తరఫున అత్యధిక టీ20 మ్యాచ్లు ఆడిన క్రికెటర్ నిలిచిన మాజీ కెప్టెన్ నికోలస్ పూరన్.. 29 ఏళ్ల వయసులోనే రిటైర్మెంట్ ప్రకటించడం అభిమానులను షాక్కు గురిచేసింది. ప్రస్తుతం లీగ్స్లో మాత్రమే పూరన్ ఆడుతున్నాడు. (PIC Credit - Twitter)
న్యూజిలాండ్ ఓపెనర్ మార్టిన్ గుప్టిల్ ఈ ఏడాది జనవరిలో రిటైర్మెంట్ అనౌన్స్ చేశాడు. 2015 ప్రపంచ కప్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో 237 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచి కివీస్ తరుఫున తొలి డబుల్ సెంచరీ చేసిన ప్లేయర్గా నిలిచాడు. 2019 వన్డే వరల్డ్ కప్ సెమీస్లో ఎంఎస్ ధోనీని రనౌట్ చేసి టీమిండియా ఫ్యాన్స్కు విలన్గా మారాడు. (PIC Credit - Twitter)
ఆస్ట్రేలియా స్టార్ బ్యాట్స్మెన్ స్టీవ్ స్మిత్ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ తర్వాత వన్డేలకు గుడ్ బై చెప్పాడు. రెండు ప్రపంచ కప్ విజయాలు (2015, 2023) గెలిచిన టీమ్లో సభ్యుడిగా ఉన్న స్మిత్.. ప్రస్తుతం టెస్ట్ల్లో ఆసీస్కు కీలక ప్లేయర్గా ఉన్నాడు. (PIC Credit - Twitter)
బంగ్లాదేశ్ బ్యాటింగ్ దిగ్గజం తమీమ్ ఇక్బాల్ జనవరి 2025లో రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. బంగ్లా తరుఫున అత్యధిక పరుగులు (15,192) చేసిన ఆటగాళ్ల రెండవ స్థానంలో ఉన్నాడు. బంగ్లా బ్యాటింగ్కు తమీమ్ వెన్నముకగా నిలిచాడు. (PIC Credit - Twitter)
శ్రీలంక సీనియర్ ఆల్రౌండర్ ఏంజెలో మాథ్యూస్ అంతర్జాతీయ కెరీర్కు వీడ్కోలు పలికాడు. 118 టెస్ట్ల ఆడిన మాథ్యూస్ 8,167 పరుగులు చేశాడు. బౌలింగ్లో 33 వికెట్లు తీశాడు. 226 వన్డేలు ఆడిన మ్యాథ్యూస్.. బ్యాటింగ్లో 5916 పరుగులు చేయగా.. బౌలింగ్లో 126 వికెట్లు పడగొట్టాడు. (PIC Credit - Twitter)
టీమిండియా సీనియర్ వికెట్ కీపర్ వృద్ధిమాన్ సాహా ఈ ఏడాది అంతర్జాతీయ కెరీర్కు గుడ్ బై చెప్పాడు. 40 టెస్టులు ఆడిన సాహా.. 1,353 పరుగులు చేశాడు. వికెట్ల వెనుక సాహా అద్భుతమైన కీపింగ్తో ఆకట్టుకున్నాడు. (PIC Credit - Twitter)
ఆస్ట్రేలియా సూపర్ స్టార్ ఆల్రౌండర్ గ్లెన్ మాక్స్వెల్ వన్డేలకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. 2023 వన్డే వరల్డ్ కప్లో ఆఫ్ఘానిస్థాన్పై ఛేజింగ్లో గాయంతో ఇబ్బంది పడుతూ.. ఓ ఎండ్లో కమ్మిన్స్ను అడ్డుపెట్టుకుని డబుల్ సెంచరీతో టీమ్ను గెలిపించిన మాక్స్వెల్ ఇన్నింగ్స్ చరిత్రలో నిలిచిపోయింది. (PIC Credit - Twitter)