Mothers Day Gifts Under 500:అమ్మ అనే పదం వినగానే మన ముఖంపై చిరునవ్వు కనిపిస్తుంది. మన జీవితంలో అమ్మ పాత్ర ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. ఆమె ప్రేమకు ధర ఉండదు. అయితే మదర్స్ డే రోజున అమ్మను ప్రత్యేకంగా భావింపజేయాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. కానీ ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రూ.500 లోపే అందమైన, వినూత్నమైన గిఫ్ట్స్ ఇచ్చి కూడా అమ్మను సంతోషపెట్టవచ్చు.
మొదటగా.. మదర్స్ డే పాప్-అప్ కార్డ్ ఒక మంచి ఐడియా. ఇందులో అమ్మ జీవితం, ఆమె ప్రయాణం అందంగా చూపిస్తారు. ఇది చూసి అమ్మకు ఎంతో ఆనందం కలుగుతుంది.
అలాగే యూనికార్న్ సాక్స్ కూడా మంచి గిఫ్ట్. ఇవి సాఫ్ట్గా, కంఫర్ట్గా ఉంటాయి. రోజంతా పని చేసే అమ్మకు ఇది మంచి ఉపశమనం ఇస్తుంది.
అమ్మను ఒక సూపర్ హీరోలా భావిస్తే, వండర్ ఉమన్ లాపెల్ పిన్ ఇవ్వొచ్చు. ఇది ఆమె ధైర్యాన్ని గుర్తుచేస్తుంది. అలాగే 3D ప్లష్ ఐ మాస్క్ కూడా మంచి గిఫ్ట్. ఇది అమ్మకు మంచి నిద్రను అందిస్తుంది. ప్రయాణాలు చేయడం ఇష్టపడే అమ్మకు లీఫీ ట్రావెల్ జర్నల్ ఇవ్వవచ్చు. ఆమె తన అనుభవాలను అందులో రాసుకోవచ్చు.
అలాగే బల్బ్ షేప్ గ్లాస్ విత్ స్ట్రా ఒక ప్రత్యేకమైన గిఫ్ట్. ఇది జ్యూస్ లేదా డ్రింక్స్ తాగేటప్పుడు కొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది.
వంట చేయడం ఇష్టపడే అమ్మకు ఫూడీ నోట్బుక్ ఇవ్వడం మంచిది. ఇందులో ఆమె కొత్త రెసిపీలు రాసుకోవచ్చు. ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచడం ఇష్టపడే అమ్మకు పైసే కోస్టర్స్ మంచి ఎంపిక. ఇవి టేబుల్ను క్లీన్గా ఉంచుతాయి.
అమ్మకు ఉన్న ఆభరణాలు సేఫ్గా పెట్టుకోవడానికి రింగ్ హోల్డర్ ఉపయోగపడుతుంది. ఇది అందంగా కూడా కనిపిస్తుంది. అలాగే స్పియర్ ఐస్ మోల్డ్ ట్రే కూడా ఒక ప్రత్యేక గిఫ్ట్. ఇది ఐస్ క్యూబ్స్ను కొత్త ఆకారంలో తయారు చేస్తుంది.